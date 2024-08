搖滾天王HYDE強勢襲港 11.7唱爆旺角麥花臣場館 (16:18)

next

相隔5年,日本搖滾天王HYDE將帶同全新專輯《HYDE【INSIDE】》,於11月7日來到香港旺角麥花臣場館,舉行世界巡迴演唱會「HYDE【INSIDE】LIVE 2024 WORLD TOUR」。這次HYDE的巡演暫時宣布會到7個城市和地區,包括台北、香港、紐約、洛杉磯等地,對HYDE來說,坦言是極大挑戰,不過他相信一想到歌迷等待已久,就會渾身有勁,有唱不完的歌,交出最亮眼成績單給大家。

今次HYDE的亞洲巡演,第2站便是香港,香港歌迷很快可以一睹搖滾天王,在台上迷人的風采,除了專輯《HYDE【INSIDE】》新曲的演出外,他還特別為海外準備驚喜曲目與表演內容。

相信看過《「鬼滅之刃」 柱訓練篇》動畫的動漫迷都不會陌生,《夢幻》及《永久 -トコシエ-》這兩首歌,正是HYDE今年以個人身分與MY FIRST STORY合作的歌曲。HYDE除了身為彩虹樂團L'Arc-en-Ciel、VAMPS THE LAST ROCKSTARS的主唱,自己也有很多以個人身分發表的作品,首首都是大熱作品,甫發表即風靡全球,估計他今次巡演曲目之中,也少不了這2首熱門金曲。

至於新專輯《HYDE【INSIDE】》,是用4年時間製作心血結晶,共由14位出色音樂人聯手炮製。是次演唱會,HYDE希望大家在社交平台用 #HYDE_LIVE_2024 標籤,分享心中最喜歡HYDE歌曲。

