搖滾天王HYDE強勢襲港 11.7唱爆旺角麥花臣場館 (16:18)

相隔5年，日本搖滾天王HYDE將帶同全新專輯《HYDE【INSIDE】》，於11月7日來到香港旺角麥花臣場館，舉行世界巡迴演唱會「HYDE【INSIDE】LIVE 2024 WORLD TOUR」。這次HYDE的巡演暫時宣布會到7個城市和地區，包括台北、香港、紐約、洛杉磯等地，對HYDE來說，坦言是極大挑戰，不過他相信一想到歌迷等待已久，就會渾身有勁，有唱不完的歌，交出最亮眼成績單給大家。

今次HYDE的亞洲巡演，第2站便是香港，香港歌迷很快可以一睹搖滾天王，在台上迷人的風采，除了專輯《HYDE【INSIDE】》新曲的演出外，他還特別為海外準備驚喜曲目與表演內容。

相信看過《「鬼滅之刃」 柱訓練篇》動畫的動漫迷都不會陌生，《夢幻》及《永久 -トコシエ-》這兩首歌，正是HYDE今年以個人身分與MY FIRST STORY合作的歌曲。HYDE除了身為彩虹樂團L'Arc-en-Ciel、VAMPS THE LAST ROCKSTARS的主唱，自己也有很多以個人身分發表的作品，首首都是大熱作品，甫發表即風靡全球，估計他今次巡演曲目之中，也少不了這2首熱門金曲。

至於新專輯《HYDE【INSIDE】》，是用4年時間製作心血結晶，共由14位出色音樂人聯手炮製。是次演唱會，HYDE希望大家在社交平台用 #HYDE_LIVE_2024 標籤，分享心中最喜歡HYDE歌曲。

（即時娛樂）