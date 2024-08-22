反起跑2｜《正義迴廊》導演何爵天客串現身 道出香港電影人辛酸 (20:14)

ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》昨晚（21日）播出第8集，《正義迴廊》導演何爵天及男團ERROR成員何啟華（Dee哥）客串演出。昨晚一集講述「七小福」及班長Julia試鏡成功，齊齊拍戲當小演員。何爵天飾演導演，拍攝時嚴重超時，加上要先完成雙哥（何啟華飾）的戲分，令一眾小演員等到半夜仍未可回家。潘燦良、周家怡、練美娟等家長非常不滿，堅持要帶小朋友離開。何爵天低聲下氣求他們留下，其間更道出香港電影人的辛酸。

他說︰「即係我拍得唔好，係我錯，我 Overrun，係我錯，但係千錯萬錯都唔係香港電影嘅錯。香港電影呢，其實已經去到一個危急存亡之秋，由當年嘅每年200、300套戲，到咗今時今日，每年得番20、30套戲，真係走到盡頭，香港電影已經走到盡頭﹗我要同自己講，我發誓，如果嚟緊我有機會拍電影嘅話，我一定當每一套電影都係我最後一套電影咁嚟拍，因為我冇時間㗎啦﹗因為冇時間，所以你可唔可以畀多啲時間我拍呢？3個鐘，3個鐘就OK。我拍戲唔想求其，只要3個鐘，我哋就盡力、努力，我哋就可以拍到香港電影啦，好冇？拜託﹗」何爵天這番話，令一眾小演員答應要幫忙拍下去。

《反起跑2》導演劉偉恒在社交平台分享拍攝這集時的花絮相，他說︰「再次多謝何爵天導演真身演繹導演一角，道出香港電影人的辛酸（雖然我笑咗）；又多謝Dee哥飾演雙哥光臨指導。」

（即時娛樂）