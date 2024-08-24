韓女團(G)I-DLE香港個唱開鑼 翻唱容祖兒《我的驕傲》 (14:53)

韓國人氣女團(G)I-DLE一連三場香港演唱會「2024 (G)I-DLE World Tour [iDOL] in Hong Kong」，昨晚在亞洲國際博覽館Arena開鑼，獲本地男團ERROR成員肥仔、容祖兒、陳法蓉及蔡少芬等藝人捧場。

(G)I-DLE首場演出昨晚8時13分揭幕，韓國成員小娟、薇娟、泰籍成員Minnie、內地成員雨琦及台灣成員舒華以黑色造型從天而降，唱出歌曲《Super Lady》，並以英語高呼「準備好未？尖叫聲！」全場粉絲即時回應。(G)I-DLE又唱又跳兩首快歌《Revenge》及《Latata》後，改用廣東話跟粉絲打招呼，雖然有少少甩嘴，成員卻指這是她們的魅力所在。5人為港迷苦練廣東話，逐一示範「係咪好掛住我哋」、「世一」、「大癲」、「最勁」、「我好掛住你哋」、「今日玩得開心啲呀」、「尖叫聲好犀利」等。

全晚個唱接近3小時，(G)I-DLE獻唱25首歌曲，包括大熱作品《Queencard》、《Tomboy》及《fate》。成員亦有各自Solo表演，舒華與雨琦分別唱出快歌《Water》及《Radio》，小娟穿上豹紋衫大玩Hip-Hop風格演繹《is the bad b****** number?》、薇娟以黑白打扮獻唱《Sky Walking》，Minnie則以公主造型唱出人氣韓劇《背著善宰跑》插曲《Like A Dream》。舒華透露其獨唱部分原本有噴水效果，但因香港舞台設計問題，遺憾無法足本呈現。到了安歌部分，(G)I-DLE翻唱容祖兒的經典《我的驕傲》，掀起全晚高潮。

成員於個唱完結前，再用廣東話多謝粉絲，而且句子不短，誠意十足，Minnie說：「好開心再見到香港嘅粉絲，你哋開唔開心呀？多謝你哋今日嚟到呢度，小心返屋企，我哋聽日再見，多謝！」薇娟：「親愛嘅香港粉絲，有大家熱情嘅應援，得到美好嘅回憶，我愛你哋。」小娟：「今日好唔好玩呀，多謝你哋等我哋，我會成為你哋至好嘅偶像，聽日一齊再玩得開心啲。」雨琦：「多謝你哋嚟到我哋嘅演唱會，一年無見，大家更熱情，希望大家玩得開心，小心返屋企，記得要掛住我呀，聽日見，我愛你哋。」舒華笑言為了香港粉絲，苦學廣東話兩年，「今日嚟咗好多人，多謝你哋嚟睇我哋嘅演唱會，今日開開心心返屋企，聽到你哋嘅聲音，得到好多力量，你係我哋嘅驕傲。」

（即時娛樂）