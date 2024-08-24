芯駖@COLLAR慣打逆境波 曾介意被年齡標籤 (18:02)

COLLAR的李芯駖早前推出首支個人單曲《Spyling》，她近日接受商台《星光背後》訪問，剖白面對出道後因年齡而飽受批評的經歷。舞蹈員出身的芯駖表示做dancer時已多次想報名參加歌唱比賽，惟機會總是擦身而過。她說︰「細細個已經好鍾意唱歌，小學唱合唱團、中學唱女高音，一直都想再唱，但因為跳舞schedule太忙，如果參加歌唱比賽就無收入，所以揀咗跳舞。」

直至ViuTV《全民造星IV》進行招募，芯駖決心一試，但從沒想過可加入成員平均年齡都是20幾歲的女團。她表示︰「從來都係實驗性質，首先節目好出名，而我好多跳舞朋友都報咗名，基本上有1/3都係跳舞識嘅朋友，令我好好奇拍攝嘅時候係點，順便攞吓經驗同靈感。我亦好想知如果好似我呢個人設嘅人參加會點？可以行到幾遠？所以明知選女團好多18、22歲嘅選手，我都照去，無諗過可以去到決賽，每round都覺得會畀人foul。」

芯駖跟年紀最輕的隊友相差17歲， 今年38歲的她因年齡被標籤，成為網民的揶揄對象。她坦言︰「我一開始係有care，因為大家好focus落我嘅年紀，但後期心態就好似我哋（COLLAR）首歌《idc》一樣，真係『idc』（I don't care）。年紀係事實，我唔能夠改變，唔通去改身分證咩？既然係咁，我就當做係一個橋樑。上天安排咗呢個機會畀我，一定有啲啟示，我就要去把握，相信上天嘅安排係有原因。」

COLLAR出道3年來遇過不少波折，隨住蘇芷晴（So Ching）的退出變成7人組合，芯駖未因此氣餒︰「我習慣咗人生要打逆境波﹗我發生過唔同情况，亦捱過，我會當呢啲事係考驗。最近睇咗一篇講龍蝦生長嘅文章，龍蝦每年都會生新嘅肉，需要脫殼，佢會匿喺石縫將殼脫落，再生新嘅殼。每次生新肉，佢都重複呢個循環，就好似我哋遇到波折嘅時候，要將原有嘅自己打爛再重組，再去面對新挑戰。人生有壓力，就係成長嘅先兆，就會諗起『龍蝦論』。我哋7個人性格相似，都係好爽朗、直接、善良，有咩唔會收收埋埋，個個都好似老夫老妻咁，呢個係維繫團魂嘅最大關鍵。」

（即時娛樂）