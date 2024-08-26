申鉉彬現實主義拒盲愛 文相敏自掏腰包 揼本掃15套西裝 (12:32)

由《財閥家的小兒子》申鉉彬與《王后傘下》文相敏主演的Viu Original韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》，講述奉行現實主義的允瑞（申鉉彬飾），與愛情至上的柱元（文相敏飾），本來是對感情穩定的愛侶，某天允瑞得知柱元的真正身分是「富三代」後，竟爽快收下柱元母親給予的利市後狠飛男友，逼使柱元展開求愛大作戰。劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾即可免費追看。

《凌》劇顛覆灰姑娘童話設定，申鉉彬形容「允瑞」是200%現實主義者，對愛情毫不留戀：「允瑞是現實的人，她選擇拒絕男友，因為她認為自己所建立的一切更重要。」文相敏則認為「柱元」從頭到腳是貴族化身：「無論是外表、財力或者性格，他都是完美的王子；雖然允瑞很現實，但是柱元是個只為允瑞而活的人，他是直率表達感情的年輕人。」

為了營造王子風格，文相敏不惜工本自掏腰包置裝，他笑言：「我大概買了15套西裝，因為我想把工作做好，都是自己付錢的，現在衣櫥裏有太多西裝，希望我去參加婚禮時能大派用場。」

劇中始元（尹博飾）和美珍（朴素珍飾）為家族事業而締結政治聯姻，素珍預告2人將會從陌生尷尬關係，轉化為浪漫甜蜜：「我們3次合作中，這次關係最親密，我很喜歡這對CP化學作用，因為它比一般情侶關係，更令人印象深刻！」尹博搞笑補充：「這是我與素珍第3次合作，起初我們沒有一起戲分，在第2部劇中，我們互相了解並決定約會；這次我們結婚了，也許下一部戲我們會離婚，哈哈，這次合作很有趣、很愉快。」

（即時娛樂）