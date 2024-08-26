港姐亞軍王怡然拒回應家事 否認因負面新聞 令曝光率低 (19:29)

問可認為因負面新聞影響曝光率？王怡然表示：「因為只有學生簽證，沒有工作簽證，所以沒有工作亦毋須拍劇，曝光多少也不重要。」（林祖傑攝）

應屆港姐亞軍王怡然即將卸任，她心情放鬆，又指之前忙讀書，現在已畢業，決定全身投入演藝工作。（資料圖片/林祖傑攝）

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗，今天（26日）聯面同師姐劉穎鏇、郭柏妍、王怡然及黃嘉雯，出席港姐主題曲《Proud To Be A Woman》MV首播。4位師姐分別選出心水佳麗，當中熱門佳麗（9）陳甜甜分別獲劉穎鏇及郭柏妍點名看好，令她信心大增。

王怡然上屆奪港姐亞軍及最上鏡小姐獎項，但因爆出父親欠債一事，刻意避傳媒，曝光率甚低，她表示即將卸任，心情放鬆，之前忙讀書，現在已畢業，決定全身投入演藝工作，對於廣東話未見進步，她解釋和同學多數以英語溝通，但否認一直沒履行港姐職責，她強調做了整年親善活動。

問可認為因負面新聞影響曝光率？她則說：「因為只有學生簽證，沒有工作簽證，所以沒有工作亦毋須拍劇，曝光多少也不重要，有信心鍾意我的人會繼續支持我。」問到父親欠債事宜是否已解決？她則表示要問父親，對家人的事不想回應。

劉穎鏇表示除與郭柏妍一樣，欣賞（9）陳甜甜笑容，更大讚對方努力練廣東話，看到師妹在台上表現頗緊張，希望能給予鼓勵。陳甜甜沒想過被兩位師姐選中，覺得本身性格比較溫柔、搞笑和大方，即使廣東話不標準，亦不怕被取笑。問會否令她信心大增？她說：「都會！其實廣東話不好，我都覺得不好意思，大家都鼓勵我，給我好多包容。」她透露已定好拉票策略，就是拍攝練習廣東話片段放上社交平台。

（即時娛樂）