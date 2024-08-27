張蔓莎感情空白 跟湯氏孖仔唔過電 陳凱詠自資出歌 製作費不菲 (19:34)

JACE於9月推出今年第3首個人單曲，年底前會再推出多一首，連同之前和呂爵安合唱歌，今年算是多產。（柯美攝）

張蔓莎感激唱片公司支持，因限定店只做數天，花費也不少，她透露未來還有其他宣傳。（柯美攝）

張蔓莎（Sabrina）今天（27日）在上環舉行新歌《細間始終你好》發布會，獲家姐張蔓姿、好友陳凱詠（Jace）、顧定軒、朱鑑然、湯君慈和湯君耀、上山詩鈉女兒Hilary，以及林峯等現身支持，店鋪內呈現MV其中一個場景，還有相關物品發售。

張蔓莎感激唱片公司支持，因限定店只做數天，花費也不少，她透露未來還有其他宣傳，包括與幾位男藝人合作，但先賣關子，承認現在靠唱歌掙錢很難，但有信心可以幫公司掙錢，未來會做不同類型歌曲，目標開音樂會。

談到新歌是情歌，但30歲的張蔓莎感情空白，回復單身已半年。問她可考慮捧場的湯君慈和湯君耀？她說：「我們是朋友，他們雖然很好，但沒這種感覺，感情方面，我沒特別去想，有日總會遇到。」

Jace與張氏孖妹私交甚篤，她們雖然讀不同大學，但當年已是朋友，大家之後入行當歌手，一直互相支持，張蔓莎發售的商品，她全部買齊，以示對好友支持。問到有否計劃合唱？Jace說：「我現在是獨立歌手，可以跟不同人合作，與Sabrina機會較大，張蔓姿因公司關係就較難。」

她將於9月推出今年第3首個人單曲，年底前會再推出多一首，連同之前和呂爵安的合唱歌，今年算是多產，她坦言做獨立歌手，自由度較大，但自資出歌，製作費不便宜，尤其做跳唱歌曲。

（即時娛樂）