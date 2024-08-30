吳君如曾上網識異性 鄧麗欣險墮騙局 MC問母借錢度難關 (21:00)

吳君如、鄧麗欣（Stephy）與張天賦（MC）合作電影《我談的那場戀愛》，3人一起受訪時表示很開心能正式互相認識，可惜大家在戲中關係微妙，只得間接交流，期待未來再有合作機會。君如笑指Stephy有場戲要幫MC打呔，MC拍攝時臉紅，所以她將來再跟Stephy拍戲，怕不夠爭，不能再飾演她的情敵。Stephy聞言笑說：「嘩，我都不敢跟君如爭就真。」 MC直言第一次拍電影心情緊張，加上面對異性「面皮薄」，就容易面紅。他說︰「之前我拍MV，有女主角在場都好緊張，需要時間熱身，我會主動跟對方聊天混熟。」君如追問MC怕不怕令人誤會？MC回答：「沒辦法，做這行避不開緋聞。」君如建議MC對初認識的朋友保持簡單、禮貌問候，可減少惹麻煩。

《我》片將網絡騙案題材搬上大銀幕，Stephy透露曾差點受騙：「朋友透過社交平台問我借錢，訊息的字眼很奇怪，我於是以其他方法聯絡這位朋友，發現朋友的戶口被騙徒入侵，靠警覺性拆穿事件。」MC表示其朋友曾被騙財數萬元：「朋友接到熟人的視像來電稱有急事借錢，後來發現是騙徒盜取熟人的臉部資料錄像行騙。」MC覺得現今科技看似拉近人與人之間關係，其實是製造了多一個屏障出來，很多人與事變得虛幻，所以不多用社交媒體，亦甚少在網上識新朋友。問他以往如何結識對象？MC說：「一段關係應該要有邂逅元素，識女仔要由朋友開始。女仔主動認識我？ 一半一半。遇上自己喜歡的人，我都會主動出手的，我是敢愛敢恨的人。」Stephy害怕不真實感覺，從未想過透過網上交友程式結識對象。她說：「我比較相信面對面感覺，所以一切要從朋友相處開始。每個女仔都享受被疼愛，男友發短訊關心自己，當然會開心。」

君如回憶曾玩ICQ認識新朋友︰「有個網友來自美國，他提議交換照片，我叫他先傳相過來。我幻想他似德國工程師或有張天賦的外型，結果我一看照片就幻想消失，嚇到立即跑掉。」君如說現在會與陳可辛互傳訊息維繫感情，她笑言︰「不過，我現在轉移當女兒是情人。每逢她打電話來，我就會好冧，我當她是情人，陳可辛是一個家人，哈哈。」君如在戲中玩交友App墮入騙局，她說︰「睇劇本曾質疑劇情，但原來真的有人信，所以我都好投入去演。」君如被問到如身邊人有財政困難，她會否提供協助時說︰「跟身邊人最好財政獨立。有些人真的需要江湖救急，如果相處過，知道他有困難，我都會幫忙。如是炒賣、賭錢，當然不會幫。」

MC自爆出道前曾陷財政困局，試過問人借錢捱過難關。他說︰「難開口向異性借錢，我只曾找身邊的好兄弟借錢，但大家都很窮，只好找媽媽，媽媽當然有幫我，叫我慳住使。」君如讚MC成名後變孝順仔，說他之前到日本拍外景時空運長腳蟹回港孝敬媽媽。

（即時娛樂）