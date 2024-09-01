馮盈盈對素顏上鏡有信心 不介意遭取笑係「無眉娘」 (20:03)

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗今天（1日）出席拉票活動，呼籲觀眾投選「我最喜愛佳麗」，馮盈盈亦有現身。大會在活動上舉行現場觀眾投選，（1）陳紫佟、 （8）盧凱怡及（10）吳芷靖成為「現場我最喜愛佳麗」，大熱的（2）倪樂琳、（9）陳甜甜、（11）梁嘉莹 及（13）程姜月通通冇份。

盧凱怡得獎時落淚，她說是因為想到還有不足兩星期便要和其他佳麗離別︰「這是非常美好的旅程，會永遠記得，希望可以永遠和其他佳麗繼續做朋友。我原以為家人沒時間到場，少了3票沒有機會獲獎。我不是焦點佳麗，希望有能力做『黑馬』。」陳紫佟不敢相信自己可以獲獎︰「我是沒信心的人，這個獎是強心針。」吳芷靖稱自覺進步最大是廣東話，她被問到跟同樣苦練廣東話的陳甜甜如何比較時說︰「我要自信一點，一定覺得自己進步多一點。」

陳甜甜、倪樂琳未因沒獎而失望。陳甜甜說︰「我很旺朋友，開心可以將好運分給身邊兩位獲獎佳麗。我覺得大家現在還很喜歡我，喜歡我也不需要一定選我，心裏喜歡都好。大家開心就好，沒所謂。」談到她明顯跌watt，陳甜甜解釋︰「我已開學了，放學後立即趕過來，自己化妝。我現在好像每天只睡兩小時，沒足夠休息，還不小心被夾髮器燙傷頸部，原準備好的台上說話都忘記了，狀態不太好。」倪樂琳早前身體不適，她表示檢測後沒感染新冠病毒，看醫生吃藥後睡了很久，雖然辛苦但終於能休息也開心。倪樂琳說︰「我現在回家後不玩手機，要有充足睡眠，保持精靈。」（4）謝淑怡稱欣賞師姐馮盈盈，覺得她很有吸引力，想跟她合作。

馮盈盈早前拍攝港姐外景節目時素顏上鏡，被取笑是「無眉娘」。她說︰「不介意，我對自己素顏有信心，當時只是暴曬下有些反光。如大家只留意這一幕，就對我不公平。我素顏那麼有迴響，之後會正式拍一條素顏片，擺上社交平台給大家看。」

（即時娛樂）