林思彤提醒《中年3》參賽者入廠做足保暖 劉可曾承受不少負評 (21:35)

參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》的劉可與林思彤（前名林若盈），日前擔任「香港公共屋邨慶祝中華人民共和國成立75周年社區活動系列」啟動禮表演嘉賓，劉可的「可粉」（粉絲暱稱）組粉絲團到場打氣，他與粉絲合照有求必應。

《中年好聲音3》今晚開播，兩人被問有何參賽秘訣傳授予參賽者？ 林思彤說：「我永遠叫佢哋一定要保暖， 因為錄影廠太凍，尤其開頭比較辛苦，因為太多人，等候時間長，一定要帶夠衫同埋暖水壺，這個最實際。」劉可提醒參賽者要盡量放鬆：「因為要做的所有功夫在上台前已經做晒，上到台真的要放鬆，就算是殿堂級歌手，當上台每個人都會緊張，點樣克服緊張就要慢慢適應同學習，這個亦是必備的人生課題。」

比賽期間必有批評又如何面對？林思彤表示有用的批評樂於接受：「如果純粹個人睇法，就會將之變成幽默化，不用太在意。」劉可坦言自己參賽時每一集都有好多負評：「對於帶有政治性意圖或人生攻擊， 可以撇除不去想，始終唱歌太主觀，有時平衡不到，只要不是甩beat甩得太犀利，不是走音走得太犀利，可以在合格線上完成首歌，是可以接受，總之不要將得失睇得太重。最緊要享受比賽，因為一定有得著，大家在比賽期間會有好多溝通交流，當中可以學到人哋身上的事，所以追夢對於自己不是最主要，在這個人生課程自己有何得著先至最寶貴。」

最近龍婷與丘亞葵的緋聞鬧得熱哄哄，劉可說：「耳聽未必為虛，眼睇未必為實，這些以訛傳訛，我真的不知。」有傳爆龍婷料的是支嚳儀，林思彤指以她平時與支嚳儀相處，覺得對方不是這種人，而且他們「中2生」大家庭都相處好融洽。劉可就指「金手指」這說法很有趣味性，至於信不信就睇自己。

《中年好聲音》舉行到第3季，會否擔心分薄關注及工作？劉可表示無得擔心：「其實是市場決定一切，並不是自己可主導，只能盡量武裝自己，至少要比在比賽時表現更好。」

（即時娛樂）