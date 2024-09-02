李駿傑29歲生日 與近千名Unicorn預祝 近距離互動 享受魔法時光 (19:10)

李駿傑快將29歲生日，昨天他的一班粉絲在酒店為偶像辦生日會，場面墟冚。（大會提供）

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）的29歲生日將至，昨天（1日）歌迷會Jeremy Lee International Fan Club（「FC」），在一間酒店舉行生日會《Voyage to the NewEra》- Jeremy Lee Fan Meeting 2024。近1000名Unicorns（粉絲暱稱）出席，現場所有Unicorns齊穿Club Tee，化身藍海為偶像預祝生日。

過去1年，Jeremy走訪各個城市、舞台，獲得不少演出機會，Unicorns緊緊陪伴追隨。是次生日會以魔法為主題，寓意Jeremy與Unicorns施展魔法，相聚於Unicorn Kingdom展開奇幻之旅，綻放耀眼光芒。

Jeremy分享感受時哽咽：「感恩今年多了表演和跟大家見面的機會，因為大家的支持，我才可以走到今天這一步。」更向Unicorns道出情深說話：「希望每一次見面，都可以記得大家，認得每位Unicorn的樣子，因為和大家相遇是很好的緣分。」

生日會中，Jeremy與Unicorns開心互動，玩遊戲之餘更一起打機，更近距離和Unicorns大合唱《獨角獸之戀》。FC特意送上代表Jeremy的公仔「駿駿」造型生日蛋糕，魔法元素旗幟和禮物籃，令壽星仔相當興奮。Jeremy亦向Unicorns逐一派發「魔法卡牌」，近距離回應大家生日祝福。

生日會尾聲時，Unicorns準備即日拍攝短片支持Jeremy，向Jeremy表示「繼續相信，繼續陪伴，為你護航，成就最耀眼的的光芒」，場面溫馨感人。

除生日會外，FC亦選址旺角一個廣場舉行「Voyage To The New Era」辦生日展覽，將於9月4日至9月16日開放，毋須預約，歡迎公眾參觀。展覽以6個魔法元素劃分區域，以呼應Jeremy今年踏足每個國度，及開拓不同領域。場地設計首次挑戰精緻魔幻風，以Jeremy各首歌曲為靈感，融入每個魔法元素，令展覽更具心思及玩味。

（即時娛樂）