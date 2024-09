李駿傑29歲生日 與近千名Unicorn預祝 近距離互動 享受魔法時光 (19:10)

next

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)的29歲生日將至,昨天(1日)歌迷會Jeremy Lee International Fan Club(「FC」),在一間酒店舉行生日會《Voyage to the NewEra》- Jeremy Lee Fan Meeting 2024。近1000名Unicorns(粉絲暱稱)出席,現場所有Unicorns齊穿Club Tee,化身藍海為偶像預祝生日。

過去1年,Jeremy走訪各個城市、舞台,獲得不少演出機會,Unicorns緊緊陪伴追隨。是次生日會以魔法為主題,寓意Jeremy與Unicorns施展魔法,相聚於Unicorn Kingdom展開奇幻之旅,綻放耀眼光芒。

Jeremy分享感受時哽咽:「感恩今年多了表演和跟大家見面的機會,因為大家的支持,我才可以走到今天這一步。」更向Unicorns道出情深說話:「希望每一次見面,都可以記得大家,認得每位Unicorn的樣子,因為和大家相遇是很好的緣分。」

生日會中,Jeremy與Unicorns開心互動,玩遊戲之餘更一起打機,更近距離和Unicorns大合唱《獨角獸之戀》。FC特意送上代表Jeremy的公仔「駿駿」造型生日蛋糕,魔法元素旗幟和禮物籃,令壽星仔相當興奮。Jeremy亦向Unicorns逐一派發「魔法卡牌」,近距離回應大家生日祝福。

生日會尾聲時,Unicorns準備即日拍攝短片支持Jeremy,向Jeremy表示「繼續相信,繼續陪伴,為你護航,成就最耀眼的的光芒」,場面溫馨感人。

除生日會外,FC亦選址旺角一個廣場舉行「Voyage To The New Era」辦生日展覽,將於9月4日至9月16日開放,毋須預約,歡迎公眾參觀。展覽以6個魔法元素劃分區域,以呼應Jeremy今年踏足每個國度,及開拓不同領域。場地設計首次挑戰精緻魔幻風,以Jeremy各首歌曲為靈感,融入每個魔法元素,令展覽更具心思及玩味。

(即時娛樂)