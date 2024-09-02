環球小姐｜30歲雷莊兒否認整容 再選美添壓力 自爆跟男友分手 (20:15)

蔡頌思（下圖左）是佳麗中身形最嬌小的一位，她自信不會影響競爭力。（鍾偉茵攝）

《環球小姐2024選美大賽（香港區）》16強入圍佳麗，今天（2日）首次會見傳媒，選美大賽將於9月26日舉行。入圍佳麗包括2017年港姐冠軍雷莊兒﹑已為人母的徐蒨駖﹑今年曾參加港姐後退賽的林司檸﹑以及曾參選港姐的「40億千金」蔡頌思等，她們爭出線攻國際選美舞台。當中以24歲混血兒姚祖恩，樣貌外形標緻，頓成大熱門。

曾奪2017年港姐冠軍的雷莊兒，成為焦點之一， 久未在港露面的她表示，自卸任港姐後，便到加拿大多倫多發展，她說：「加拿大很少華裔面孔，在那邊當演員和模特兒有很多工作機會，我覺得自己很幸運。」她指婆婆和嫲嫲相繼離世，要往返加港兩地處理事務，從而得知這個賽事，勾起她再選美的願望，她說：「環球小姐是國際選美舞台，我在香港長大，好想代香港出戰。」

她有選美經驗，又懂跳舞和中英文，佔有優勢，但相隔7年再帶名銜選美，都有少少壓力：「始終已經30歲，留在香港參賽，亦失去了一些演藝工作，但另一方面，我現在沒有男朋友，選美完全沒有包袱。」對於被指變靚，她否認整容：「我一向崇尚自然，好怕手術、打針，相信是隨年紀成熟，學識化妝，看起來有變化。」

現年36歲的（14）徐蒨駖（阿姨）曾奪ViuTV《最後一屆口罩小姐》亞軍，雖然是佳麗中年紀最大的一位，且已婚兼育有一女，她視今次選美是個機遇，不覺得身分輸蝕：「現今女性不再受年齡、身分束縛，多謝大會歡迎我這類女性參選，我覺得選美和照顧家庭可以兩者兼顧的，好似今日開學日，我送完女兒上小學，就可以準備參賽。」

24歲港英混血兒姚祖恩是最年輕佳麗，外形標青相當搶鏡，她以廣東話受訪：「雖然我是混血兒，但我是土生土長的香港人，在本地學校讀書。」她表示今次首度參加選美，不敢說年紀方面一定優勢：「我不及佳麗累積到經驗，但我會努力，希望大家比機會我進步，可以代表香港到海外出賽。」

（4）林司檸被認出早前退選港姐2024，轉軚參加環球小姐，她說：「我簽不到那份合約，每個人都有不同經歴和選擇。選美是我自小的夢想，好開心參加今次的選美。（港姐合約太辣？）我沒有這樣說，每人有不同想法和選擇。（今次要簽約嗎？）有簽。（合約不辣？ ）我沒有這樣說。」

參選過2020年港姐競選的（5）蔡頌思，本以為年過30就無望選美，當知道大會不設年齡限制，便報名實現夢想。談到她身高160cm，是佳麗中身型最嬌小的一位，她自信不會影響競爭力。談到「40億千金」身分帶挈她備受關注，她稱已習慣：「每個人的背景都不一樣，我對自己身分很接受和自豪，但不敢說是優勢，因為不少佳麗都擁有選美經驗。」

（即時娛樂）