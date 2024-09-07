方大同現身社交網 甫自拍片分享近况 人消瘦但精神好 (14:22)

方大同自2022年4月於社交平台宣傳新歌《清楚點》後便消失，直至今年7月41歲生日當天現身社交網，上載未完整的專輯歌曲名單圖片。他稱終於從抱恙的日子走上了康復之路，新專輯《夢想家 The Dreamer》將於10月推出，未來一年只會先透過音樂跟樂迷在空氣中見面。方大同上月推出新歌《才二十三》，月尾（31日）在社交平台感謝大家支持︰「我很高興知道我的新單曲《才二十三》獲好評。這首歌對我來說，絕對是一首特別的歌曲，也是一首我希望能向聽眾傳達平靜、平靜和安慰感覺的歌曲。我期待與大家分享專輯的其餘部分﹗」

時隔一星期，他昨天（6日）終於現身，在Ig上載自拍片分享近况。影片中的方大同戴了帽，藍色短袖上衣內還有一件摺起了長袖的白色Tee，一向瘦身形的他看來比從前更瘦，但精神不俗。方大同說︰「大家好，大家好久不見﹗我是方大同，我好一陣子因為生病，所以處於一個閉關狀態，也有點像閉關狀態。今天呢，我特別想在這裏跟大家分享3件事。一，我現在在康復的路上；二，這段日子當中，我腦子裏其實充滿了很多靈感，就一直在想，一直看見。看見什麼消息、什麼訊息、看見什麼電影、聽什麼音樂，常常會變成一些歌曲的想法，激發了我去創作一張新的專輯，叫做《夢想家》。接下來的一年當中，我會先透過這些作品來跟大家見面。這張專輯對我來說，也是個小挑戰吧﹗這個狀態之中，我可以做出一張怎麼樣的專輯？所以也是一個蠻特別的過程、蠻特別的經驗。這一次的作品，我覺得都特別豐富、多元、有趣，真的是一個誠意之作。我其實也相信，大家聽了這張專輯都會有所感觸，也會有feel的，所以我希望大家會喜歡啊﹗」

去年曾有傳聞指方大同在雲南開農場，公司估值超過20億。方大同在影片中澄清︰「我最後要跟大家澄清一件事情，這件事這樣的，我不是農人，我還是歌手﹗」

（即時娛樂）