《柳舟記》「崔眠夫婦」受歡迎 張晚意囊括人氣榜 再創事業高峰 (19:44)

由王楚然（左圖）和張晚意合演的《柳舟記》備受好評，2人的吻戲更是焦點。（大會提供）

古裝愛情劇《柳舟記》備受好評，由張晚意和王楚然組成的「崔眠夫婦」，亦吸納不少粉絲，網民要求2人再合作，劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可足本收看。

《柳舟記》講述了仰山第一寨主柳眠棠（王楚然飾），在一次打鬥中身受重傷，後被淮陽王崔行舟（張晚意飾）所救；醒來失憶的柳眠棠，誤將崔行舟認作夫君，由此展開一段先婚後愛的奇幻之旅；「崔眠夫婦」在結局前，衝破難關迎來大婚，2人在洞房花燭上演甜蜜吻戲，不少觀眾直呼「都想戀愛了」！

在暑期內地劇中，《柳舟記》憑男女主角勢均力敵的人物設定、彼此成就的成熟感情觀，尤其令女性觀眾看得份外投入，王楚然也憑「柳眠棠」一角，成為「八月電視劇女性角色熱度」冠軍、張晚意則囊括「微博劇集角色吸粉榜Top 1」、「八月最熱古裝角色Top 1」，更有評論指「崔行舟」儼然是他演員生涯中，難以超越的角色，再創事業高峰。

繼《長相思》後，張晚意再憑古裝愛情喜劇《柳舟記》取得成功，他坦言滿足：「崔行舟的雙重身分，給了我更多創作空間，我每個階段都演得很過癮。」他亦笑言絕不擔心觀眾比較2部人氣作品：「我不太會擔心角色與之前所演過的有所相似，如果真的相似，我就不會選擇這個劇本了。」

（即時娛樂）