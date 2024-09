next

馮德倫(Stephen)、吳彥祖(Daniel)日前出席在美國紐約The Hamptons舉行的時尚品牌春夏系列時裝騷,兩大男神型爆同框,勾起網民對26年前2人合作的電影《美少年之戀》回憶。昨天(10日)吳彥祖在社交平台,貼出他和馮德倫以及馮太舒淇的合照,以及貼出當年3人宣傳《美少年之戀》的合照作對比,該電影距今已26年,但3人依然是型男索女,有網民讚舒淇凍齡有術及「逆生長」。

吳彥祖寫道:「26年後...左邊的照片是我們三個人宣傳電影《美少年之戀》時拍攝的。這是馮德倫和我參與的第一部電影;右邊的照片是今年夏天拍攝的。大家沒什麼大改變,除了多了一些白頭髮外,我旁的2個人已經結婚了。」馮德倫在合照下搞笑留言:"Can you crop yourself out pls."他叫吳彥祖裁走他自己不要做「電燈膽」。

