港姐2024｜高海寧厭倦鬥爭拒性感 李芷晴低胸打扮勁養眼 (20:26)

梁麗翹踩到行在她前面的張名雅條裙3次，幸好張名雅及時拉住胸前，有驚無險。（劉永銳攝）

邵初賣口乖表示入場前，站在黎芷珊和江美儀隔籬，是人生最開心時刻。（劉永銳攝）

《2024香港小姐競選》決賽今晚（15日）舉行，今晚由司儀到評判再到表演嘉賓，全女班上陣。眾出席女星及港姐師姐，均盛裝打扮亮相紅地氈爭妍鬥麗。

在台慶頒獎禮膺最佳女配角的高海寧（高Ling），一襲粉紅色晚裝裙示人，收起性感僅少許露背。問她打扮不算性感？高Ling笑稱：「我厭倦鬥爭，扮靚出席就夠，師妹好後生，我好鍾意自己風格，鍾意呢條晚裝裙，好靚。要扮靚出嚟，好花心思，要扮一日，集中工作緊要啲，今晚主角係班香港小姐嘛，我今年有份拍外景，感覺陪妹妹一齊經歷。」

有份亮相紅地氈的李芷晴和陳楨怡同樣性感，李芷晴低胸裝相當吸睛，盡展美好身段，她說：「一年一兩次大型騷，尊重場合着靚啲，今晚盡情啲，平時較保守，自己易肥易瘦，近來食肥咗。（身材澎湃？）我唔知呀，多謝婆婆媽咪。今晚以輕鬆心情睇騷，見到師妹好緊張，諗返起當年選好緊張，個腦乜都諗唔到。」陳楨怡表示相比之下自己不算性感，又指李芷晴打扮似新娘。

另外，邵初亦以性感透視打扮，聯同江美儀和黎芷珊亮相紅地氈，邵初表示尊重場合所以打扮性感，她還賣口乖表示入場前，站在黎芷珊和江美儀隔籬，是人生最開心時刻。邵初謂已做足安全措施，不用擔心泄春光，邵初又謂看好10號吳芷靖。

相關新聞：港姐2024︱莊子璇卸任在即如釋重負 王怡然王敏慈稱留娛樂圈發展

相關新聞：港姐2024｜馮盈盈性感希臘女神Look搶鏡 幫師妹秦冀雯講好說話

（即時娛樂）