沈殷怡否認秘戀江𤒹生 爆男方曾為緋聞來電致歉 (17:54)

沈殷怡（Shirley）月前被陳瑞輝（Frankie）圈外女友Christy爆她秘戀江𤒹生（AK），她今天（18日）出席ViuTV節目《高質旅行包膠》宣傳活動時說︰「我們10幾歲時參加歌唱比賽認識，入行後重遇，他參加《全民造星》時叫我幫忙投票。我們沒拍拖，是認識了很久的好朋友，沒需要因為緋聞而避忌。AK曾致電我說不好意思，覺得打擾到我。」Shirley強調認識AK多年，對方從沒有追求她的動機，不知道Frankie女友為何要這樣說。Shirley透露喜歡身材高大、皮膚白淨的男孩子。她被問到AK是否不符合其擇偶條件時表示︰「不要這樣說，應該說，AK是屬於大家的。」

同場的駱振偉（Thor）談到伙拍Shirley、蘇皓兒、李曼瑩一同主持節目時，稱最深刻是代蘇皓兒跟猛男跳鋼管舞。他說︰「本來我和節目組安排驚喜給蘇皓兒，讓她跟猛男跳舞，我們在旁『剝花生』，誰知我被她推出去。經過這次體驗，我就知道她心地有多好﹗」蘇皓兒回憶︰「看見Thor玩得開心，我後來也一起跳，被男舞蹈員托起360度轉，連手機也跌落地，幸好當日打扮密實沒走光。我很少夜蒲，那次很好玩﹗」蘇皓兒表示節目拍攝行程緊密，沒有艷遇。駱振偉稱可做媒介紹，蘇皓兒即表示喜歡韓星孔劉的類型。

（即時娛樂）