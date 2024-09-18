67歲鍾慧冰自爆有大班追求者︰我現在市場比年輕時更大 (22:20)

今年67歲的鍾慧冰擁有一個非常豐富的人生閱歷，在上海出世的她未夠一歲就來港隨祖母生活，14歲時再到紐約升學，直至1979年回港參選港姐並獲得季軍後入行。45年來，鍾慧冰拍過劇集和電影、做過綜藝節目，也曾突然離開電視台，跑到電影公司當幕後，做過製片、副導演，7年後開設自己的公關公司及為多間電視台主持節目。近年，鍾慧冰更經營個人頻道，推出網上節目。她坦言當初決定製作網上節目只因偶然機會︰「我年紀大沒什麼事做，就玩玩，開心一下。而且，我看見網上有很多假新聞，就覺得既然我知道是假，為何不說出真相呢？我應該要將知道的說出來，而且我本身也有很多故事，不公開的話就會被淹沒。我覺得是值得為了香港娛樂史，而將真實個案說出來。」除了分享自己的故事，鍾慧冰也邀請了毛舜筠、許秋怡等不少圈中好友任嘉賓。她說︰「嘉賓對節目有很大貢獻，他們分享人生經驗，讓觀眾從他們的歷練中學到一些東西。」鍾慧冰預告夏文汐、鍾慧儀、胡慧中、江欣燕等好友也會陸續現身，她甚至計劃邀汪明荃受訪。

除了事業，鍾慧冰的感情世界也精彩。回流香港前，鍾慧冰在美國本來有個要好的男朋友，對方是名眼科醫科學生，兩人後來因異地戀整天吵架，加上鍾慧冰入行後的世界跟從前大不同，終於分手。她回憶當年入行後一直不乏追求者，1990年代與同居多年的圈外男友組織家庭，結婚生女，以為很美滿，卻事與願違，最後離婚收場。鍾慧冰慨嘆：「那麼多人我也不選，真是個錯誤決定﹗」鍾慧冰稱結婚第3年的時候，與前夫的婚姻已有問題，但因女兒仍年幼，於是一直拖字訣。她說︰「女兒出世後，我沒再工作，想專心陪伴她成長，就靠投資及積蓄過活。那時候，我希望前夫有一天會好，但還是不行，我們的人生觀和步伐不同。雷曼事件後，我的積蓄都沒有了，便決定從頭檢視自己的人生，要繼續這樣下去？我於是重投社會工作，買了一層樓，就跟前夫分開。」

鍾慧冰2016年曾患血管炎，發病前3個月才結識了現任男朋友，兩人交往至今。她說︰「那時候，他真的很好，一直支持我。他現在仍很惜我，暫時OK，但很難說實的。前夫也惜了我很多年，最後還是不惜。」鍾慧冰透露自從為ViuTV主持節目《Auntie妳好》，有不少追求者出現。她說︰「犀利到不得了，真的很受歡迎﹗很多（追求者）是死了老婆的。他們覺得我很風趣，很好笑﹗我現在的『市場』，比我年輕時更大，估也估不到﹗」

婚姻失敗未令鍾慧冰對愛情留下陰影，她也希望女兒不會因為父母離異而不相信婚姻。鍾慧冰的女兒林靜莉現年28歲，是一名KOL，也有為HOY TV及香港電台主持節目。她笑言︰「我的心願是希望她快點結婚﹗她結了婚、生了小朋友的話，我會安樂點，至少我有什麼事，她也有人照顧。我就是擔心﹗我沒有很想當外婆，只希望她快點找個好伴侶，有人照顧她。」

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（即時娛樂）