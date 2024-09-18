《好搭檔》收視報捷 張娜拉 南志鉉結局上演師徒對決 (21:43)

張娜拉、南志鉉、金准韓和表志勳（P.O）主演的Viu Original原創律政職場韓劇《好搭檔》收視再度報捷，上周播出的第十五集不但以16.8%位居該時段節目第一，更成為周六迷你劇收視冠軍，劇集將於本周五（20日）迎來大結局。

《好搭檔》結局上映「拉鉉師徒檔」的最強對決，車恩京（張娜拉飾）經歷離婚和事業打擊後，決定離開大正律師樓並開設「復春律師事務所」重新出發。韓宥利（南志鉉飾）雖然有意跟從師父步伐，但是卻被恩京挽留，要她好好在大正學習，他日成為獨當一面的律師。恩京把全恩浩（P.O飾）挖角到自己旗下，宥利方才發現恩浩的重要性，在宇鎮和恩京的安排下，二人在飯局上表明心跡，有情人終成眷屬。這時恩京接下離婚委托，沒想到客戶居然是大正的前代表，她和宥利的最終師徒對決上演！

張娜拉和南志鉉的師徒故事是主線，但是劇中一眾渣男角色亦相當搶鏡，先有飾演車恩京丈夫金智尚的池承炫二度為角色謝罪，近日為劇集客串的郭時暘亦難逃道歉命運。由他飾演的千煥書貴為醫療財團理事，人前好好先生，人後卻長期家暴妻子，最終更意外殺死愛妻，行為令人髮指，難怪郭時暘也在劇集播出後馬上致歉：「對不起，千煥書是個混蛋，但是一切都是演技，《好搭檔》加油！」

《好搭檔》「渣男」當道，幸好亦有不少暖男角色，如默默守護韓宥利的全恩浩（P.O飾）。雖然曾有觀眾認為偶像出身的P.O仍有進步空間，但是不少網民大讚他表現合格，近日P.O也在訪談節目上回應演技爭議：「以前我在綜藝節目總是展現搞笑的一面，現在當我出現在電視劇或電影時，觀眾似乎需要一段時間才能看到我的表演。」其後他更透露男神鄭雨盛為他暖心打氣：「電視劇播出後，鄭雨盛前輩聯繫了我，他說『不要被觀眾的反應左右，在我看來你已經做得很好了，如果你再多多表現出認真的一面，他們的看法肯定有所改變』，前輩真的很酷很可愛，他給我寄了維他命和面膜，非常照顧後輩！」

（即時娛樂）