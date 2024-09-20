孫慧雪低胸搶鏡 黃心美被指做主持冇尾音欠笑容 稱會改善 (21:30)

有網民批評黃心美（右圖）主持技巧生疏、說話沒尾音、欠笑容，心美說：「等我回去看重播，如果有不足的地方，我會改善。」（劉永銳攝）

黃智雯、孫慧雪、黃心美今天（20日）錄影ViuTV選美真人騷《美麗40路最美一夜》。孫慧雪性感打扮搶鏡，黃心美笑言望見也有窒息感覺，阿雪笑言：「心美露纖腰迫死我就真！我當媽後會豐滿一點，沒有胸墊。（老公批准？）他未知，今晚不准他來，怕他望住我做主持會緊張，要靠心美傍住。」

有網民批評黃心美主持技巧生疏、說話沒尾音、欠笑容，阿雪發呆和嘈吵，心美說：「等我回去看重播，如果有不足的地方，我會改善。阿雪都有留意網上評論，有轉告我知，我們拍真人騷每天開工10幾小時，有時以為拍參賽者，不知道自己入鏡，無可能長時間保持笑容，若果在鏡頭前拍攝我實會笑，不知道是否得罪攝影師。」阿雪指節目拍攝流露真性情，突顯個人風格，笑言以後要多巴結攝影師，希望被拍最靚一面示人。

參賽者（30）文芷苓與（14）翁貝怡一起受訪，談到入圍最後11強心情興奮，更為賽事準備跳舞出場，文芷苓說：「我準備了殺手鐧，會跳鋼管舞，但不計分，只是一項表演。」

翁貝怡指自己首次公開跳舞，由於沒有跳舞底子，賽前只接受1星期排練，無論表現如何，都要求捧場親友支持。談到得獎信心，文芷苓說：「除非奇蹟出現，我才拿到冠軍，參加比賽享受了過程，已經開心。」翁貝怡亦沒想過攞獎：「我不是表演者，只是普通人，入到11強，我已在心裏頒冠軍給自己。」

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（即時娛樂）