鍾達茵推新碟辦試聽會 馬德鐘黃德斌撐場 黃貫中兌現承諾贈畫作專輯封面 (22:08)

鍾達茵新碟《Backwards and Forwards》喻作人生放膽前進,獲劉浩龍及布志綸支持。(大會提供)

Pam鍾達茵從事和音和音樂工作超過15年,普遍認識她是因為ViuTV《Chill Club》,她也先後為鄭中基、陳奕迅及Dear Jane等演唱會當和音,其間不時創作,包括陳奕迅的《於心有愧》、薛凱琪的《上帝是男孩》、Juno的《燈塔》,台灣歌手林凡的《缺口》和《明明愛你》等,繼2019年推出卡式錄音帶《Maw ~ One Time Only 》專輯和2022年首作黑膠翻唱專輯 《SPIRITS》之後,今年再推出45吋黑膠專輯《Backwards and Fowards》,日前Pam舉辦2次試聽會,預先購買新碟的支持者及好友,師兄劉浩龍、小肥、馬德鐘、黃德斌等出席支持,率先與一班好友分享音樂,新專輯全球限量1000張,歌曲暫不在音樂串流平台推出。

試聽會在她有份營運的餐廳舉行,席間Pam與有份投資今次黑膠唱片的棋人娛樂老闆鍾楚霖,來一個簡單而隆重的落針儀式,播放了收藏在黑膠中《三個字》及《初哥》等歌曲,及後Pam即場演繹收錄在黑膠中及早前創作歌曲《絕口不提愛你》及《明明愛你》,還邀請劉浩龍合唱《思覺失調》。

另一日試聽會上,除了一眾好友支持,還有一路提攜Pam的太極樂隊成員Joey(鄧建明)及Pat哥(雷有輝),2人與Pam合唱太極歌曲《痛》,亦有Mr.樂隊的布志綸,Pam特意改編其作品《黑色狂迷》以答謝支持。還有促成今次黑膠誕生的小肥(徐智勇),Pam說:「冇小肥就唔會有今日呢隻碟!多謝小肥係忙佢自己演唱會同時,幫我約今次有份投資嘅老闆小霖食飯。」Pam更以小肥新作《信我信你》,以答謝小肥信任。

同場Pam亦邀請黑膠迷馬德鐘及黃德斌到場,見證重要時刻,Pam事前與馬德鐘並不認識,自己在社交平台上發現馬德鐘為黑膠發燒友,膽粗粗私訊對方,估不到他一口答應,令Pam高興不已。試聽會完結前,Pam感謝到場支持的朋友:「好多謝太極樂隊每一位成員,我啱啱開始做和音,就一直提攜我,音樂係我工作,都係我興趣,我決定咗做,就會盡力做到最好。」

整隻黑膠碟誕生,Pam感謝好多朋友幫忙:「做呢張碟先知道自己,原來有咁多支持我做自己音樂嘅朋友,幾年前跟黃貫中先生講笑話,如果有一日再有機會發行唱片,希望封面用上佢嘅畫作。估唔到今日兌現咗,好榮幸地得到Paul哥親筆畫作,作為今隻專輯封面。經過深入解釋《Backwards and Forwards》嘅創作概念,Paul哥精心挑選咗幾幅作品供監製及一眾持份者投票,最終選出呢幅,由一大片白覆蓋係多元不規則紋路為主嘅作品,作為專輯封面。至於畫中嘅意思就如此黑膠一樣,從哪處開始聽?所感受嘅觀點與角度都會有所不同,至於箇中意思就交由大家自行決定好了!」

