鍾達茵推新碟辦試聽會 馬德鐘黃德斌撐場 黃貫中兌現承諾贈畫作專輯封面 (22:08)

Pam鍾達茵從事和音和音樂工作超過15年，普遍認識她是因為ViuTV《Chill Club》，她也先後為鄭中基、陳奕迅及Dear Jane等演唱會當和音，其間不時創作，包括陳奕迅的《於心有愧》、薛凱琪的《上帝是男孩》、Juno的《燈塔》，台灣歌手林凡的《缺口》和《明明愛你》等，繼2019年推出卡式錄音帶《Maw ~ One Time Only 》專輯和2022年首作黑膠翻唱專輯 《SPIRITS》之後，今年再推出45吋黑膠專輯《Backwards and Fowards》，日前Pam舉辦2次試聽會，預先購買新碟的支持者及好友，師兄劉浩龍、小肥、馬德鐘、黃德斌等出席支持，率先與一班好友分享音樂，新專輯全球限量1000張，歌曲暫不在音樂串流平台推出。

試聽會在她有份營運的餐廳舉行，席間Pam與有份投資今次黑膠唱片的棋人娛樂老闆鍾楚霖，來一個簡單而隆重的落針儀式，播放了收藏在黑膠中《三個字》及《初哥》等歌曲，及後Pam即場演繹收錄在黑膠中及早前創作歌曲《絕口不提愛你》及《明明愛你》，還邀請劉浩龍合唱《思覺失調》。

另一日試聽會上，除了一眾好友支持，還有一路提攜Pam的太極樂隊成員Joey（鄧建明）及Pat哥（雷有輝），2人與Pam合唱太極歌曲《痛》，亦有Mr.樂隊的布志綸，Pam特意改編其作品《黑色狂迷》以答謝支持。還有促成今次黑膠誕生的小肥（徐智勇），Pam說：「冇小肥就唔會有今日呢隻碟！多謝小肥係忙佢自己演唱會同時，幫我約今次有份投資嘅老闆小霖食飯。」Pam更以小肥新作《信我信你》，以答謝小肥信任。

同場Pam亦邀請黑膠迷馬德鐘及黃德斌到場，見證重要時刻，Pam事前與馬德鐘並不認識，自己在社交平台上發現馬德鐘為黑膠發燒友，膽粗粗私訊對方，估不到他一口答應，令Pam高興不已。試聽會完結前，Pam感謝到場支持的朋友：「好多謝太極樂隊每一位成員，我啱啱開始做和音，就一直提攜我，音樂係我工作，都係我興趣，我決定咗做，就會盡力做到最好。」

整隻黑膠碟誕生，Pam感謝好多朋友幫忙：「做呢張碟先知道自己，原來有咁多支持我做自己音樂嘅朋友，幾年前跟黃貫中先生講笑話，如果有一日再有機會發行唱片，希望封面用上佢嘅畫作。估唔到今日兌現咗，好榮幸地得到Paul哥親筆畫作，作為今隻專輯封面。經過深入解釋《Backwards and Forwards》嘅創作概念，Paul哥精心挑選咗幾幅作品供監製及一眾持份者投票，最終選出呢幅，由一大片白覆蓋係多元不規則紋路為主嘅作品，作為專輯封面。至於畫中嘅意思就如此黑膠一樣，從哪處開始聽？所感受嘅觀點與角度都會有所不同，至於箇中意思就交由大家自行決定好了!」

（即時娛樂）