凌晨兩點的灰姑娘｜李玹雨介入引爆三角戀 文相敏吻戲向朴敘俊偷師 (22:50)

由文相敏及串鉉彬主演的《凌晨兩點的灰姑娘》在本周播出結局篇。（大會提供）

繼Viu Original韓劇《好搭檔》後，《凌晨兩點的灰姑娘》同樣在本周播出結局篇，到底「年下男」文相敏能否跨越現實的鴻溝，打動申鉉彬的芳心呢？香港觀眾可在「黃Viu煲劇平台」收看。

《凌》劇講述奉行現實主義的允瑞（申鉉彬飾）得知完美男友柱元（文相敏飾）是「富三代」後，爽快收下柱元母親給予的利市並狠飛男友。愛情至上的柱元發動挽救攻勢，這時藝術家成民（李玹雨飾）闖進允瑞生活，2人因誤會而了解，關係漸漸親密，牽手的一幕更被柱元目睹，三角戀由此一觸即發。

《凌》在韓網有好評，觀眾普遍認為申鉉彬和文相敏的姊弟戀感覺清新而貼地，能夠表達部分現代人的愛情觀！文相敏接受韓媒訪問時坦言，雖然2人並無代溝，但是初次見面仍然「阿尷」上身：「年齡差距對我來說並不是那麼重要，不過尷尬的是，我是申鉉彬姐姐粉絲，第一次見面時我非常害羞！」申鉉彬也笑言：「當時相敏根本無法和我對眼，起初聽到選角時，我也有點驚訝，但他個性熱情，也很喜歡聽老歌，我們很快就成為了朋友。」

文相敏在《凌》劇演活陽光可愛、愛黏人男孩形象，獲封「年下男」，他直言喜歡這稱號，首度主演浪漫韓劇的他，更自爆曾向「吻戲匠人」朴敘俊偷師：「聽說吻戲角度很重要，我重溫了《金秘書為何那樣》的吻戲，也努力模仿朴敘俊角度，為了營造出既可愛又強壯年輕人形象，我透過運動來增強身體，並努力鑽研眼神表演。」

談到劇集尾段看點，2人不約而同認為李玹雨角色相當重要：「柱元因為三角戀而嫉妒的表現非常可愛，隨著成民神秘過去被揭露，劇情變得更緊湊。」

（即時娛樂）