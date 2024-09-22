中年好聲音3｜高菲雌雄同體技驚四座 梁文君獲巫啟賢讚人歌合一 (13:08)

男兒身的46歲高菲留有長髮，最特別的是他擁有一把天籟女聲，一開口便技驚四座。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3之決戰大灣區》今（22日）晚翡翠台播映，由車婉婉擔任主持，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、巫啟賢和曾路得。

新馬賽區的比賽結束後，輪到大灣區賽區揭開戰幔，今集有10位參賽者登場。46歲報稱是自由工作者的高菲獻唱《祝福》，身為男兒身的他留長髮，最特別是他擁有天籟女聲，一開口便技驚四座！張佳添大讚：「你話係男兒身，你係講真？一個男仔有把咁嘅聲音，係好Amazing！一啲好成功嘅男歌手，通常把聲都係中性、甚至帶點女性化，例如Michael Jackson、周深，呢個係上天賜畀你嘅。」周國豐則說：「作為男兒身，你頭先唱到呢首歌嗰種溫婉，我係嚇咗一跳。」

36歲報稱是和音歌手的梁文君，實力不容忽視，獻唱《歸來吧》的她透露，希望藉這首歌唱出嫲嫲的人生經歷，梁文君憑靚聲和真摰感情獲得好評，曾路得說：「你第一個Pose已經好煞食，一睇就知掂！」張佳添說：「呢首歌你唱到夭心夭肺嘅感覺，畀你帶到入隻歌嘅境界。」巫啟賢同樣大讚：「一睇就已經覺得有戲，人同歌合埋一齊，演出好有驚喜。」

今集再有人有相似系列，39歲報稱是自由工作者的姬麗婷，樣子有點像《東張西望》前主持黃穎君，活躍於網絡世界的她，不時於社交平台上載唱歌片段。姬麗婷獻唱《到此為止》，但是她的表現不太穩定，巫啟賢說：「你成隻歌有時得有時唔得，但至弊係唔知幾時得幾時唔得，你可能係3米跳台高手，但你硬要揀10米，撻死你呀真係！」

同樣報稱是自由工作者的40歲范夏華獻唱《你把我灌醉》，她的歌聲與歌手G.E.M.（鄧紫棋）似到十足，一開口便先聲奪人，她的樣子亦與視后林夏薇相似！

（即時娛樂）