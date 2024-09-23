高質旅行包膠｜沈殷怡大膽食鴨仔蛋 Thor怕玩機動遊戲 不停講「對唔住」 (14:24)

ViuTV全新節目《高質旅行包膠》將於今晚（23日）起，逢周一至五晚上11時正播放。節目講述4位主持駱振偉（Thor）、沈殷怡（Shirley）、蘇皓兒（Chloe）和李蔓瑩（Renee），帶著冒險家精神遊走東南亞，迎接視覺、味覺和觸覺上的衝擊，為大家帶來最「膠質素」的報告。

今晚（23日）高質旅行團第一站到達越南！Shirley和Thor到埗即體驗踎街餐廳，率先為觀眾嘗試聞風喪膽的越南地道小食──鴨仔蛋。Shirley望著面前的鴨仔蛋湯粉苦笑道：「呢個係我去越南落地第一餐，點解要咁樣對我呢？」Thor夾起鴨仔蛋，發愣不語。

直到Shirley問他：「咁你食唔食㗎？」Thor才大膽咬一口，但鴨仔蛋在嘴裡仍然不敢咀嚼。輪到Shirley試食時，她決定閉上眼睛，大膽一口咬掉半隻鴨仔蛋，而她感想是：「我都唔知自己食咗啲咩。」Thor鼓掌大讚Shirley勇敢。

翌日，2人來到一個機動遊戲樂園，體驗長達2400米的過山車，特別之處是旅客可以自由控制過山車的速度。Thor在一個挑戰裏面輸了給Shirley，他必需接受懲罰。製作組知道Thor一向害怕玩機動遊戲，他們決定要Thor承受未知的恐懼，要他蒙眼玩一趟過山車。

Shirley坐在Thor後面控制2人的過山車，過山車尚未開始時，Thor除了大叫「好驚」，更不停向Shirley說"I love you"，Shirley無奈對鏡頭揮揮手，向「阿嫂」自證清白。Thor全程害怕得不斷跟Shirley說對不起，令對方感到心痛，Shirley說：「無一個男人試過咁樣對住我講對唔住。」

（即時娛樂）