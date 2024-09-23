陳喬恩哽咽讀婚禮誓詞 被老公爆情緒豐富：有時難以預測 (17:50)

陳喬恩昨天（22日）在馬來西亞補辦婚宴，她在婚宴上宣讀誓詞時禁不住哽咽，她向老公曾偉昌（Alan）甜蜜表示：「親愛的老公，你是我的愛人、家人、最好的朋友、最完美的旅行夥伴，你身兼司機、私廚、google地圖、偶爾的運動教練，我們總是可以充滿新奇去探索很多事情，一起旅行、一起發現台北美麗的地方、一起去吃很多美食、一起看電影，我們兩個天天黏在一起，我想只有當兩個人在一起比一個人更開心的時候，那就是結婚的意義，最好的人也許會來得晚一點，但你來了。」

此時Alan遞紙巾給太太拭淚，陳喬恩讚Alan的出現，儼如上天為她在最好的時間定製出的另一半：「你的溫暖真誠，讓直接又敏感的我，變得柔軟了，原來有一個靠譜的人在身邊，真的會改變。」而他們的性格互補，讓平凡日子變得有趣和親密，她說：「謝謝你總是保護我的安全感、把我的愛擺在第一位、讓我做我自己、常常讓我感覺到，這個世界很好，我也很好，你是最好的老公，謝謝你愛我，我愛你，老公。」

輪到Alan發言時，以「老婆大人」、「寶貝」稱呼陳喬恩，他說：「我們又回到這個小島，一都像是命運的安排，我們的相遇是命中注定，有人說有緣千里來相遇，我們是有多大的緣分，才能在一起。」

Alan透露爸爸說他和陳喬恩是「六合之命」，笑說：「雖然我不完全明白，但是我知道，這個比中六合彩還難。」最後Alan說：「雖然妳命中帶雨，可是我會永遠做妳的太陽，永遠照亮妳這朵美麗的向日葵，妳難過的時候，我們一起度過，雖然妳的情緒很豐富，有時候難以預測，可是我永遠會多給妳一些耐心、安定，不管我們面對什麼，我就像一座山一樣，做妳最穩定的後盾，我承諾把所有的愛都獻給妳，真心地愛妳、疼妳，以後的日子，我們一起去冒險，一起進步，一起把我們的善緣修正成果。」

（即時娛樂）