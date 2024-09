麥浚龍《The Album》番外篇企劃 12月會展開騷 (16:34)

麥浚龍宣布今年12月5及6日,假會展中心舉辦《The Album : In the Name of a Father.》演唱會。(大會提供)

麥浚龍(Juno)在2018年一手策劃《The Album》專輯系列,成功把董折和浦銘心的愛情故事帶進樂迷心坎。時空轉至2024年,他們的故事並沒終結,Juno即將重啟「The Album」新章節番外篇,並將它延伸至灣仔會展舞台上,宣布今年12月5及6日,假會展中心舉辦《The Album : In the Name of a Father.》演唱會,透過董折女兒董浦的視點,道出董折和董浦的父女情,並透過零碎的碎片,重新認識父母愛情故事。

Juno作為是次演唱會策劃者,一切源自2020年12月推出最終章《The Album and the End of It》之時,他回憶此專輯本應還有幾首作品收錄在內,但當時正值疫情,為免影響推出進度,最後決定暫且擱置。

多年來,Juno一直想把從未曝光的作品,用另一種方式發表出來,直至今年2月完成《金榜題名》演出之後,主辦商再向Juno提及新企劃打算,他說:「當時我沒有立即回答他們,但後來想起在《The Album》中未有曝光章節,站在創作者立場略嫌可惜,况且《The Album》的故事呈現出多種不同表演模式,那怕是舞台劇、音樂劇甚至是電影都好,它的確值得有更大的發展空間,因此以往亦已曾經將當中的角色搬上舞台,以及出現過開拍成電影的可能性。」

Juno認為《The Album》是值得發展下去的題材,它的故事由1986年開始,以當年切爾諾貝爾核洩作為故事背景出發,從而萌生地球的另一端,由董折和浦鉻心發生的一段愛情故事。主辦商亦覺得這是一個能夠帶上舞台的劇目,「若然將《The Album》從頭到尾搬上舞台就沒有意思的了!直至當我再細味仍未出街的作品時,我覺得不如將這個章節直接放上舞台,令這個故事有一種延續性,令人物更立體化。」

Juno先後企劃《852FES 覺醒音樂》及《金榜題名》,他感謝主辦商Live Nation在創作上給予的自由度,令他有更大的創作空間,令這次舞台創作很快找到新的方向和角度。

