愛貓Leslie逝世 張敬軒三度面對寵物死別︰不敢再養小動物 (14:36)

張敬軒的愛貓Leslie近日逝世，情緒低落的他昨天（25日）凌晨在社交平台留言︰「一到咗夜晚，返到屋企自己一個，情緒就無法躲藏，掛住叻li。」軒仔隨後在社交網開直播與粉絲聊天，雙眼通紅的他表示︰「我冇特別嘢講，純粹坐坐吓有啲情緒，掛住佢，間中會諗Leslie會喺邊，依家唔知點呢？好彩有大家陪我。」軒仔直言心情沉重，愛貓離世前一星期也睡不好，擔心熟睡後會不知道寵物醫院來電，當日送了Leslie上寵物善終公司的車後，感覺有點虛脫。

軒仔曾飼養的愛犬「飯團」及「妹妹」已在數年前先後離世，Leslie是其家中最後一隻小動物。經歷過3次與愛寵的死別，他坦言不敢再養小動物。他又自責在Leslie離世前處理得不夠好。軒仔說︰「佢最尾係打針走，我覺得處理得好差。冇辦法，始終唔係我一個人話事，媽媽有自己嘅諗法。佢最後打針離開。點解處理得好差？覺得應該早啲畀佢打針，等佢早啲舒服啲...... 唔止出於唔捨得，亦因為佢一直情况唔穩定。當佢好似仲有意識時候，唔想。」

愛貓離世，軒仔直言很心痛，至今未敢翻看牠的舊照。他表示Leslie在醫院時，自己一直沒公開照片，因為牠已不是從前的樣子，瘦了很多，頭上亦長了一個腫瘤。他看到愛貓病成這樣時，非常心悒。軒仔將開始籌備演唱會，他覺得Leslie選擇此時離開是因為愛︰「今個星期，我開始演唱會會議。其實好得意，你話佢哋懂性又得，緣分又得。飯團、妹妹、 Leslie都係喺我準備忙演唱會之前走，佢哋好惜我。」

（即時娛樂）