十七年命運週期｜楊樂文演爸爸角色 率先體驗為人父感受 (17:10)

楊樂文（Lokman）在ViuTV劇集《十七年命運週期》率先感受為人父親的感覺；魯文傑（Simon）、廖子妤（Fish）時隔多年再合作，在劇中飾演父女。（大會提供 / 明報製圖）

楊樂文（Lokman）在ViuTV劇集《十七年命運週期》中有一個可愛的女兒，令他有機會提早體驗做爸爸的感覺。Lokman說︰「今次就當係先修班，快啲感受有個囡囡係咩情况。不過，人哋嘅小朋友就點都好玩，所以都係玩人哋嗰啲先。」魯文傑（Simon）、廖子妤（Fish）在劇中飾演父女，廖子妤稱拍攝時過足戲癮︰「我覺得我哋之間嘅拋接好有趣，大家都好互相信任。好多年前，我哋有一齊合作過製作畢業作品。諗番嗰陣時，佢已經係一個好好玩嘅前輩。」Simon稱讚廖子妤認真努力︰「以為佢唔會記得之前合作過，點知佢又好記性，呢樣嘢都一流。頭先拍嗰陣，有刻真係當咗佢係我個女，真係好想呵護佢。」

《十七年命運週期》下星期第6至第10集劇情如下︰

第6集

蕃茄（張可欣飾）心生離開劇社的念頭，一眾劇社成員攪盡腦汁，以真誠挽留蕃茄，羈絆之間互相牽引，產生無法言喻的力量。

第7集

Rosalyn（李玗蓁飾）在平安夜設局，意圖捉弄小青（陳書昕飾）。怎料出了岔子，招惹更大的禍；那邊廂壞事接二連三發生，歐陽（黎濟銘飾）竟萌生起解散劇社的念頭。

第8集

蕃茄敞開心扉，試着和小青重修舊好。另一邊廂，劇社眾人試着讓歐陽回心轉意。2020年，木星（楊樂文飾）遇上潦倒的導演，無心插柳地把未來的眾人連繫上。

第9集

蕃茄對父母的氣仍未消，更埋怨父親（魯文傑飾）沒有盡力挽留母親（禤思敏飾），但因為超人（林漢忠飾）的提醒，使她明白到父親這些年來作出的取捨及苦衷。2020年，劇社在茶餐廳於疫情期間鋌而走險舉辦私聚，闊別多年，蕃茄（廖子妤飾）、小青（李敏飾）終於和劇社等人重聚。

第10集

漫長的夜裏，蕃茄和木星促膝談心，憶述丈夫（陳健朗飾）離世後的那段渾沌日子。蕃茄以為出走就能透過旅程放下傷痛，卻沒想自己卻在深淵裏愈陷愈深。

（即時娛樂）