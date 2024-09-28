港女野人奇異記｜胡美貽望拍第3季 4女合作夠默契 拒加男藝人同行 (15:33)

胡美貽（Nicole）、何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）及陳若思（Amber）昨晚（27日）出席活動時，異口同聲表示她們主持的《港女野人奇異記》太好看，相信會開拍第3季，並建議新一季可到美國取景，拍攝她們駕駛露營車上山下海的旅程。胡美貽想征服喜瑪拉雅山脈，希望下一季可到尼泊爾拍攝。

4女被問到可希望下季有男藝人同行時說︰「沒需要，怕他們跟不上我們，而且欠默契。」胡美貽補充︰「我們太真性情，會在大家面前更衣。如有男性同行，怕會嚇倒他們，令他們不舒服。第3季依然會是我們4個女仔拍住上，不會分開。我們已合作了兩季，建立了默契，互補不足，不會重疊工作，也沒有競爭心，十分和諧。我們需要的東西不同，只會爭寄行李的kg和酒店房間鎖匙。」談到節目由吳浩康（Deep）聲音導航，胡美貽透露導演和編審均是他的粉絲，因此趁製作節目時「自肥」。她說︰「Deep的聲線很有質感，很適合聲音導航我們的節目。」

對於不少觀眾認為4女的拍攝過程危險，何泳芍說︰「真的不是一般人能挑戰，不建議觀眾自己一個人去冰川。我們事前曾接受訓練，也做了很多準備工夫，拍攝時有專業人士陪同。團隊精神很重要，若非攝影師眼明手快，Nicole已墮崖。」胡美貽回憶︰「我拍到傷痕纍纍，當時地面濕滑，我真的嚇一嚇，幸好沒受傷。導演和編審驚到差點哭出來﹗」

相關新聞︰港女野人奇異記｜畏高廖慧儀懸吊90層樓高 胡美貽冰川失足險墮崖

（即時娛樂）