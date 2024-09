next

MIRROR成員盧瀚霆(教主,Anson Lo)的歌曲《Hey Hey OK!》,成為昨天(28日)叱咤903專業推介第39周的冠軍,該歌上榜9周,由上周第2位再攀升一級去到冠軍位置,亦是教主繼《My Life》之後今年第2首叱咤冠軍歌,亦是繼姜濤﹑陳卓賢和李駿傑後,第4位MIRROR成員擁有2首叱咤冠軍歌,勢令叱咤男歌手爭持更加激烈,教主在Ig限時動態轉發相關消息,並以英文寫道:"Thank you all DJs, this means a lot"!

(即時娛樂)