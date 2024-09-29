中年好聲音3｜「比賽專業戶」潘紹麟衰多口 激嬲巫啟賢熄燈 (13:37)

《中年好聲音3之決戰大灣區》 今（29日）晚8時30分翡翠台播映。今集輪到大灣區賽區餘下10位參賽者出場，現年38歲報稱是網絡主播的潘紹麟，曾參加過不少大型音樂選秀節目，如《快樂男聲》、《中國夢之聲》、《中國好聲音》等，自言是「比賽專業戶」的他，今次再參加比賽是希望圓夢。

他說：「有一段時間覺得參加比賽好難，之後去咗做酒吧歌手，因為要先生活後理想，冇再做酒吧歌手之後，就去咗做直播，就咁一個人空房間對住一個鏡頭，成個傻仔咁喺度講嘢，我嘗試過萬人舞台，亦都試過喺酒吧度得兩張枱，落差感都好大，今次趁住男人四十之前，希望喺唱歌呢個夢想上發光發熱，圓自己心願。」

獻唱《那誰》的潘紹麟憑磁性歌聲俘虜評審，惟比賽完後他表現亢奮，得意忘形地瘋狂搞Gag，此舉惹來評審巫啟賢不滿，巫啟賢一度撳熄自己盞燈後說：「你要做一個歌手講嘢時係要收，因為一個歌手要留啲空間畀人欣賞佢嘅沉默、氣質，你唱完首歌我仲喺首歌嘅情緒入面，但你一講嘢我就想撳走呢盞燈，你一開口就破壞晒！」

另一位參賽者是39歲的伍耀東，他是博士學生，曾從事銀行工作7年，後來辭職追尋音樂夢，在酒吧Busking時還認識現在的老婆，他說：「因為疫情關係，我冇咗工作，之後去咗考星海音樂學院研究生，當時我係冇任何收入，好話唔好聽，我可以講係食軟飯，我能夠完成呢個學業，係靠我老婆支持我，真係好多謝佢（哽咽）。」

伍耀東獻唱《你是我的眼》，其真摰演出大獲好評，對於伍耀東的經歷，巫啟賢說：「有呢個熱情好重要，但要分清楚咩叫夢想，夢想係可以做幾多年？如果你靠呢樣嚟搵錢，佢會變成你一生噩夢，人生每個階段嘅選擇只得一次機會，呢樣嘢留番畀你慢慢諗。」

今集有大灣區顏值擔當出場，她便是40歲的網絡歌手陳嘉琦！陳嘉琦2005年曾參加過內地選秀節目《超級女聲》，獲得廣州賽區第5名及全國25強，陳嘉琦當年其實已經簽約做歌手，惟爸爸反對認為讀書比較重要，解約後陳嘉琦北漂8年，她哽咽說：「個過程都幾辛苦，因為冇人幫你，咩都要靠自己衝去前面，覺得好攰，2013年就返深圳，返嚟呢10年都有做音樂，但因為要生活，所以都有做副業。」

（即時娛樂）