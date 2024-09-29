《十七年命運週期》導演羅嘉駿︰AI對編劇冇威脅 (22:21)

廖子妤、楊樂文（Lokman）、陳健朗、李敏、張可欣、陳書昕、林漢忠及鄭學謙，合演的ViuTV新劇《十七年命運週期》（下稱《十七年》）是一個關於成長和療癒自身的故事，講述17歲的中四女生陶嘉韜（蕃茄）2003年經歷了一次人生巨變，因為父母離異、家道中落、寄人籬下而希望離開屋企及香港。蕃茄在新學校結識了曾犯事被判入更生中心的小青，齊齊為了夢想加入業餘劇團並排練一齣主題圍繞「去留」的舞台劇。眾人排練得如火如荼之際，香港卻爆發SARS。2020年，新冠疫情爆發，蕃茄因父親染疫而回港。17年前的劇團導演歐陽柊聯絡上蕃茄和小青，希望能重演當年那胎死腹中的舞台劇，完成當年那個舞台上的夢。

《十七年》的導演羅嘉駿過去曾執導被譽為「神劇」的《二月廿九》及其續集兼前傳《940920》。時隔兩年半再推出新作，他表示《十七年》的故事傾向平實，以香港人面對的兩場疫情作背景，透過一個成長故事講述命運的循環。「純粹說一個人不開心會不好看，所以加入很多劇情和感情，愛情只是一部分，還有朋友及家庭，女主角會遇上很多人和事，從而被影響人生。我們以一齣舞台劇串聯兩個時空，第一次有舞台劇出現在劇集內，我們很認真去做，搭建了一個中世紀場景，服裝指導亦很辛苦地製作舞台服。」編劇團隊花了逾一年時間，才創作出15集的《十七年》的劇本，當中最困難的是寫出劇裏的舞台劇劇本。「每集文本超過40000字，內容比從前拍過的劇集豐富得多。我們創作時曾嘗試利用人工智能（AI），但AI只會陳腔濫調式連接劇情，幫不上什麼。我暫時看不見AI對編劇有威脅，但AI在其中一件事上真的能幫上忙，它建議將《十七年》的英文劇名為《Cicada Cycle》。Cicada Cycle是北美一種周期蟬的名字，又叫『17年周期蟬』，非常配合﹗」

女主角蕃茄由廖子妤（Fish）飾演，張可欣飾演她的年輕版；李敏及陳書昕分別飾演2020年及2003年的小青；楊樂文則是2020年時空的男主角。「廖子妤的樣子很有經歷，能演出憂愁的感覺，演的感情戲很精準。她是一位喜歡發放百分百感情的女演員，將所有感情發泄出來，很好看﹗Lokman的角色需要一種率真的感覺。我們會看到他在劇中不是純靚仔，而且有棱角，每次演出都不是做自己。我一直有留意他的作品，很想和他合作。今次是第一次合作，很開心。」劇中2003年的演員，羅導為求寫實，公開招募22歲以下的素人演員，從1000人中挑選了陳書昕及張可欣。「陳書昕是香港浸會大學環球螢幕演技藝術學士（榮譽）學位的首屆畢業生，她已是多套電影及舞台劇女主角，十分超班。我跟她只見面10分鐘，便決定起用她。『蕃茄』的年輕版演員，我在開拍前半個月才決定由沒演戲經驗的張可欣飾演。她那份憂愁很適合，她在任何時候也能1秒流出眼淚，頗厲害﹗」

欲知專訪詳情，請留意明天（30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）