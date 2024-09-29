李海生設靈｜錢嘉樂讚海生叔為人好好 受後輩尊重：惡啃嘢佢做晒 (19:28)

資深演員李海生今天（29日）在大圍寶福紀念館設靈，喪禮採佛教儀式，錢嘉樂親身到場送別，他表示跟海生叔認識好多年：「佢由邵氏睇到我大，（知不知情他身體狀况？）唔知佢身體狀况，只知佢為人好好，以前二話不說，演惡啃惡人角色，都係佢做晒，主角嗰啲就由成龍大哥﹑唐佳﹑劉家良師傅﹑洪金寶師傅做晒，到後期拍電視，佢可以演善良角色，其實佢個人好好，好受我哋後輩尊重，所以我今日點都要嚟鞠躬。

（有沒有難忘事？）真係冇，不過認識好多年，由邵氏開始，到劉家良﹑唐佳年代，到我跟洪金寶年代，我都係見到佢嘅，我入TVB演員﹑做主持都見到佢，呢啲係緣分囉，幾廿年不停見到佢。

（有沒有合作？）有，但咩戲我又數唔到，我喺洪家班10年，成日見到佢，《A計劃》呀成龍嗰邊，佢演反派﹑洪家班佢都係演反派，同成龍喺沙田嗰度大打出手，嗰時好多大隻佬㗎，我哋幾個武師包括我﹑元華﹑孟海，對住佢哋啲大隻佬，好難忘，幾廿年眨眼就過。佢好照顧後輩，惡啃嘢佢哋做晒。

（太太湯盈盈感觸？）係呀﹗所以佢今日點都要同我出席送別，同海生叔鞠躬，兩個盈盈（湯盈盈和姚瑩瑩）都好有心，不停摺元寶畀海生叔，一定要燒好多嘢畀佢。」

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（即時娛樂）