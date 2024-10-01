64歲歐陽震華再闖影圈 唔苛求做男一 恨演反派 自封「老牌新人」 (21:10)

64歲再闖影圈，歐陽震華認為不太遲，又指自己不苛求做男一，並自封老牌新人。（劉永銳攝）

歐陽震華自揭當年離開無綫10個月，外闖拍劇及拍電影，所掙的錢等如無綫7年人工。（劉永銳攝）

曾奪視帝的歐陽震華於1990年代已闖電影圈，曾擔正演出過一部電影《奪命接觸》，可惜口碑和票房皆未如理想，64歲Bobby早前簽約英皇娛樂公司再戰影壇，他否認在無綫多年，角色已到極限，再沒發揮空間，才離開舒適圈往外闖，但承認在無綫大部分演出角色都是同類型，近10年不停有人提議他嘗試演反派，他不是沒信心演，而是沒有人敢踏出第一步找他，他說：「每個監製都係打份工，冇無理由冒險搵我演反派，頭幾集觀眾唔受落，影響收視，後面收視由邊個負責？」

他笑言「好人難做」，好人角色通常沒什麼事情發生，反派就有很多可能性，希望未來可以嘗試不同角色。

雖然在無綫演慣男一，但在電影方面，他不苛求做男主角，他說：「千祈唔好，唔當自己新人，係老牌新人，一出嚟就擔正，反而加大我壓力，失敗就冇第2次，按部就班，做一啲有表現二線角色，大家覺得我合格，先慢慢嚟。」

問到在電視界是一哥，拍電影若做二、三線角色，會否感到不是味兒？他說：「喺電影來講，二﹑三線唔同電視劇二﹑三線，電影二﹑三線有好多出色金牌演員，包括許紹雄、廖啟智等，佢哋演嘅角色都非常突出。」

「登六」後才再闖影圈，歐陽震華不覺得太遲，認為現在是時機，之前在無綫拍劇，若兼顧電影，可能兩頭不到岸。他指59歲林保怡憑《白日之下》角逐金像獎最佳男主角，為他打下強心針，說：「林保怡較我早離開無綫，佢嘅發展當然比我快得多，我𠵱家唔嘗試，仲等幾時？當然希望有保怡咁好成績，朝獎項進發？順其自然。」

1982年無綫藝員訓練班出身的歐陽震華入行42年，曾離開過無綫10個月，有鑑於自己和關禮傑、張兆輝在1986年播出的《黃金十年》，也有不錯表現，但之後仍演嫖客角色。直至1993年《壹號皇庭II》收視有好成績，他與公司傾續約時表示，想轉部頭合約，保證自己主角地位，沒要求加入工，但公司沒與他再傾下去，唯有自動流失，

他說：「外闖短短10個月，不停有人搵我拍劇同電影，掙嘅錢等如無綫最少7年人工，當年我喺無綫月薪10000元。回巢係我念舊，唔返無綫，《壹號皇庭》系列就拍唔成，正如冇陶大宇都唔能夠成事一樣。」

歐陽震華透露拍完《壹號皇庭》系列後拍《陀槍師姐》，在化妝間遇上「波姐」馮素波，他向波姐呻了幾句話：「好辛苦，好眼瞓，好想瞓覺。」被波姐勸說：「傻仔，唔好講呢啲說話，你做咗咁多年想要乜嘢，都係想有今日狀况，你捱啦﹗」之後他拍劇日接夜，夜接日，不眠不休，雖然辛苦但他不敢抱怨半句，而且他很喜歡演戲。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）