李漫芬效力無綫18年宣布離巢︰心中有花開 處處是風景 (14:28)

2005年加入無綫（TVB），從娛樂新聞台主播做起，至近年專注拍劇的李漫芬（Fanny）宣布離巢，與TVB結束18年賓主關係。Fanny昨天（1日）在社交平台宣布離巢消息，她說︰「從電影場記、副導演，再轉到幕前，輾轉由東亞衛視再到TVB，原來在這平台已18年了，今天，要說再見了，人生有很多可能性， 感恩在這學習到和遇到的，令我堅強茁壯成長！」

Fanny感謝18年來在TVB合作過的台前幕後，她續說︰「我真的真的很喜歡當司儀、主持人和演戲，承蒙客戶們一直的愛護，我聆聽自己內心的聲音，趁自己還有力氣有夢想有能力，勇敢行出這步，去打開人生另一頁，謝謝家人全力支持，謝謝宇宙﹗今後，除了努力做直播帶播和繼續自己公關公司的工作外，當然會繼續喜歡的司儀和主持工作啦，這是我的最愛，更是期待的希望有不同的挑戰、有不同的可能性，在不同的平台，有不同的節目、角色、或分享同大家見面，謝謝大家，請繼續多多支持，漫芬感激﹗歡迎隨時找我開工呀！祝安康順心﹗」

她又表示︰「離開是為了行更遠的路，相信自己，謝謝宇宙﹗如果您有夢想，鼓起勇氣呀﹗我得，您都可以﹗豐富人生經歷，人生有很多可能性，人生只有一次，抬起頭來勇敢行下去，給自己一個機會。心中有花開，處處是風景，感恩曾經遇見的。期待未來，新開始，江湖見﹗」

（即時娛樂）