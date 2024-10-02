任達華鄧麗欣電影《紅豆》 獲選倫敦東亞電影節閉幕電影 (17:30)

任達華、鄧麗欣、魏浚笙及龔慈恩主演的電影《紅豆》，獲倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festival，LEAFF）選為閉幕電影。這次放映將同時是該片的世界首映，導演鄒穎和主演的任達華將遠赴倫敦出席活動。

電影《紅豆》聚焦於潮州人張興一家四口在香港九龍城的生活，展現了這個多元文化社區中一家人的喜怒哀樂。故事圍繞一個潮州怒漢式的父親、一個剛中帶柔的母親、為夢想而努力的女兒以及不安又不羈的兒子。影片以獨特的視角描繪了九龍城的人情冷暖和社區的變遷更新，將觀眾帶入充滿糖水飄香和煙火氣息的生活記憶。

對於首次執導即得到國際影展的肯定，導演鄒穎表示：「作為香港電影的新人，第一部作品被LEAFF選為閉幕電影，這是對香港電影的肯定，自己也會趁此機會跟更多優秀創作者交流，所以對此活動萬分期待。」任達華表示很榮幸電影能成為LEAFF閉幕電影：「《紅豆》是一部大家看完可以學習什麼叫珍惜，什麼叫天長地久，是一種陪伴我們長大永垂不朽的食療。」身處外地工作的鄧麗欣收到消息後十分振奮：「這是一部充滿香港情懷的電影，能夠身為主演的其中一員，感到榮幸！」

監製林炳坤表示：「我都很開心，即使夏威夷和意大利烏甸尼影展分量都不輕，但在我心目之中，LEAFF是一個重要的亞洲影展，因為這代表了對《紅豆》在亞洲電影中的肯定。」監製朱嘉懿也在facebook發文表示︰「一部電影的完成，不分大小，心血一滴也不能少，獎勵太重要。」

（即時娛樂）