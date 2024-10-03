企業強人｜龔嘉欣展喊功 跟潘芳芳母女互動超暖心 網民力薦視后 (17:41)

無綫劇《企業強人》昨晚（2日）播出的第13集，方芳（龔嘉欣飾）養父方毅力（李成昌飾）一開始拉著老婆張佳音（潘芳芳飾），對方芳與趙愷關係一事問長問短，豈料之後到佛山出差，卻遇上集運站大火，不幸喪生。趕到佛山後得悉噩耗的方芳，還未來得及悲痛，已要忙處理事件中死傷者及相關家屬的訴求，為顧全大局，方芳強忍喪父之痛，與徐道明（譚俊彥飾）及向世代物流提告的另一名死者家屬協商，結果方芳憑真摯說詞及同為死者家屬的身分，感動了對方，為世代物流化解重大危機，讓趙愷（陳豪飾）融資400億大計，又再成功推前一大步。

李成昌離世的情節虐心亦暖心，結尾潘芳芳強忍喪夫之痛、擠出笑容力勸方芳要好好活下去的場口，更充滿淚點；潘芳芳其中一句：「唔通日日喺度愁眉苦臉，大家都要過日子」，及以「你都有你嘅生活架嘛」苦勸方芳不要因擔心自己而放棄事業，既能帶出未亡人努力自勉，亦反映母親為女兒著想的心情。劇中龔嘉欣與潘芳芳展現好演技，前者全程雖眼泛淚光，但對著善解人意的慈母時亦同時流露出幸福甜笑，期間還不忘向媽媽嘟嘴撒嬌；至於芳芳則只背著女兒時，才敢眼泛淚光，一切盡在不言中，兩母女互動超有愛！

第13集亦是嘉欣將喊功發揮得最淋漓盡致的一集，在醫院收到父親離世消息一刻，嘉欣哭得肝腸寸斷；在與另一名死者家屬協商期間，嘉欣的悲傷變得內斂，還多了一份勉勵人亦同時自勉的好意；當陳豪致電慰問她時，嘉欣又充份演繹了報喜不報憂的倔強感， 而為了令陳豪能專心處理公司危機，嘉欣雖然明明淚水快要奪眶而出，但仍努力保持帶有笑意的聲音，每個場口的處理方法，都看出了嘉欣的用心。

對於獲封「淚之女王」，龔嘉欣在社交平台發文表示感恩，並笑言以前每逢拍喊戲，都壓力很大，並坦言自己不易哭：「感謝大家畀『淚之女王』呢個稱號我，相信演戲其中一個最大嘅滿足感，就係觀眾可以陪我投入故事」、「其實《幕後玩家》之後，每一次拍喊戲我都好有壓力，我都喺度諗究竟點樣可以再突破我自己，可以再畀到驚喜觀眾，嗰陣時嘅感覺真係覺得好難，其實我真係唔係大家想像咁容易喊...到後來，我真係冇再諗咁多，去到拍攝呢啲情緒比較起伏嘅場口，我都會更加集中順着劇本，加埋對手臨場反應（去）發揮，將最真實嘅情感表現出來（PS喊出真感情兩招）。」

（即時娛樂）