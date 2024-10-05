鍾培生拳賽明年1月舉行 蔣介石曾孫蔣友青 《造星II》Jack現身海選 (16:12)

「富三代」鍾培生今天（5日）起一連兩天為《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024進行拳賽海選，他與參加海選的蔣介石曾孫蔣友青、曾參加《全民造星II》的鄒俊傑（Jack）、網紅Rock Gor、拳王曹Bee一同出席記者會公布詳情，決賽將於明年1月初舉行。

鍾培生受訪時稱今年專心推廣，不會落場打比賽。他說︰「我不想為滿足觀眾好奇心而參賽，如有主辦單位想我打比賽，有好的配套及給我時間準備，我才會考慮。」談到劉馬車去年於賽前被捕而未能參賽，鍾培生表示會汲取教訓，不會再邀請不守信用的拳手參賽。對於有網民提議他找成龍跟ERROR成員吳保錡對打，鍾培生說︰「如果能邀請到成龍，我也想跟他打。」

鍾培生坦言無意邀請成龍，但曾問過保錡可有興趣參賽，惟最後未能成事。他說︰「我曾邀請電影《九龍城寨之圍城》及《武替道》的武師參加，他們能帶出正面信息，但因為檔期問題未成事；我也希望邀請方力申、周殷廷參加，他們很弗﹗去年的拳賽太綜藝，我希望今年能正面一點，從而吸引選手報名下屆賽事。」

拳王曹Bee曾奪太平洋金腰帶，他說去年只打了90秒，不夠挑戰性，今年希望打一個有水準的比賽。曹Bee稱十分欣賞對手鄒俊傑，期待跟他一戰。鄒俊傑稱已打拳逾10年、曾打職業賽，希望今次能打出一場滿意的比賽。

（即時娛樂）