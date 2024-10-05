彭秀慧爆《阿媽有咗第二個》毛舜筠角色原型係花姐 (17:06)

彭秀慧接受商台《星光背後》節目訪問，表示《失憶【諒解】備忘鹿》靈感源自生前患有腦退化症的母親及她明年踏入50歲的女性年紀關係。她在節目中亦分享當年由劇場跳入影圈的經歷。（大會提供）

彭秀慧時隔5年回歸劇場，將於11月演出獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》。她近日接受商台《星光背後》節目訪問，表示《失》劇靈感源自生前患有腦退化症的母親及她明年踏入50歲的女性年紀關係。她在節目中亦分享當年由劇場跳入影圈的經歷。

彭秀慧直言從小已喜歡表演，曾夢想當電影明星，但中五畢業考入演藝後，因沒有明星相而苦無當劇場主角機會。她透露畢業那年被選中參與張學友42場紅館音樂劇《雪狼湖》演出，惟她最後卻辭演。彭秀慧解釋︰「《雪狼湖》呢個機會好難得，有機會上紅館，亦好大嚿錢，但我讀演藝5年無機會做劇場主角，終於畢業嗰年《浮石傳》呢齣劇選中我，好想對自己有個交代，好好演一次戲，就放棄咗《雪狼湖》。」

畢業後，彭秀慧加入了中英劇團，發展理想，是不少劇目中的女主角，但她在30歲那年裸辭，於2005年創作出成名獨腳戲《29+1》並多次重演。2017年，她獲蕭定一投資開拍電影版，請來周秀娜及鄭欣宜任女主角。彭秀慧透露開拍電影版前，她曾多次拒絕出售版權，不想將心血劇本拍成電影。彭秀慧說︰「諗番都幾傻！《29+1》頭幾年反應好，開始有導演問想拍成電影，甚至買版權，我全部拒絕，因為有好多憂慮，擔心如果拍成電影 ，就無人再嚟睇舞台劇，又唔知啲人拍成點，又驚拍出嚟我唔滿意！」彭秀慧最後想通角色由兩個演員來演，《29+1》電影版2017年面世及大收逾1500萬票房，她亦因此成為金像獎最佳新晉導演。

前年，彭秀慧執導由姜濤和柳應廷主演的第二部作品《阿媽有咗第二個》，因鏡粉效應狂收4300萬票房，她直言事前沒預計過有此好成績︰「如果我唔係做《造星III》導師識咗花姐（MIRROR經理人黃慧君），得到佢信任，佢都未必會考慮。當時佢哋最忙最瘋癲，但花姐一口應承，度期除了一次阿姜活動暈咗之外，唔會遲到唔會就期唔會要求改期。」談到兩子在戲中的表現，彭秀慧說︰「佢哋係新演員，喺香港做得歌手都要接觸其他工作。阿姜講好多次只鍾意舞台表演唱歌，做自己作品。當時佢有問：『我係唔係一定要做演員？係唔係一定要拍戲？』但你喺呢個位就要去做，可能未必係佢第一選擇，但我係好感謝佢好投入去做！」

彭秀慧透露毛舜筠在《阿媽有咗第二個》的角色原型靈感是花姐︰「最初感覺佢係無堅不摧獨立女性，點知識落先知佢已經結咗婚，仲生咗兩個小朋友，我係好愕然，跌晒眼鏡！佢平時湊住12個仔已經好辛苦，但可以將工作同家庭分得好開，兼顧得好好。我從花姐平日相處啟發靈感，寫成《阿媽有咗第二個》劇本。」

（即時娛樂）