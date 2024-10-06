中年好聲音3｜5燈選手王鄭浚仁狂曬華而不實唱功 遭肥媽狠批 (13:38)

大灣區和新馬區激鬥一輪後，各賽區有12名選手晉級，今集起進行PK戰，24位參賽者中只有15位能夠晉級，以抽籤形式進行一對一決戰。（無綫提供圖片）

王鄭浚仁（左圖）展示華而不實唱功，被評審之一肥媽狠批：「你喺度表現你個技巧，我唔覺得你唱緊隻歌。」（無綫提供圖片）

《中年好聲音3之大灣區新馬PK戰》今晚（6日）8時30分翡翠台播映，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和曾路得。

大灣區和新馬區激鬥一輪後，各賽區有12名選手晉級，今集起舉行大灣區與新馬區PK戰，24位參賽者中只有15位晉級，以抽籤形式一對一決戰，落敗者先跌入「待定晉級區」，餘下3個名額會由評審選出，進入晉級區。今集對戰陣容如下：王鄭浚仁《明日話今天》VS陳欣《不後悔》、劉傳民 《我應該》VS敖綺珊《誰來愛我》、莫健發《難以捉摸你的心》VS張輝《愛要怎麼說出口》、蕭偉倫《你要的愛》VS吳帆《你的名字我的姓氏》、韓依納《命運我操縱》VS趙慧瑩《我們的主題曲》、張淑鳳《再度孤獨》VS姬麗婷《至少還有你》。

首對出場的PK組合為新馬區5燈選手王鄭浚仁，以《明日話今天》對戰大灣區3燈選手陳欣的《不後悔》，相比起首集獻唱《同花順》並獲得5燈滿分極亮眼成績直接晉級，王鄭浚仁今次似乎跌watt陷入危機，獻唱期間王鄭浚仁大晒華而不實的歌唱技巧，聽到評審皺眉，肥媽狠批：「你喺度表現你個技巧，我唔覺得你唱緊隻歌。」伍仲衡直指他揀錯歌並說：「一個好嘅Producer會教你首歌點唱，你頭先太Hyper，首歌唔係上山下海！」

今集有不少熱血及洋蔥位，曾代表馬來西亞打3人籃球賽、新馬區4燈選手蕭偉倫（Alan），表示自從腳傷接受4次手術後，便退役轉型為全職模特兒，其後更加入樂隊擔任主唱，歌唱生涯曾遭友人質疑「仲可以唱幾耐」，他也沒有答案：「趁𠵱家仲唱得就盡努力去唱，我想同自己講，Alan呢十年嚟你冇行錯路，你嘅堅持係啱。」獻唱《你要的愛》出戰的Alan大晒Man Power，曾路得大讚：「我覺得真係好男人、好Man！」周國豐則說：「你可以做到男性版本，而我唔覺得核突，你今日係一個好好嘅開始，證明畀你班豬朋狗友睇，你係識唱歌！」

首對「女女PK」組合，大灣區3燈選手趙慧瑩與新馬區4燈選手韓依納對戰，趙慧瑩獻唱《我們的主題曲》被評審批歌曲簡單，期望演出更有力量和層次；趙慧瑩沒想過在首輪能順利晉級，若將來有機會再踏舞台，首要條件是建立信心：「我從細到大係一隻醜小鴨，嚟到呢個舞台已經好感恩。」肥媽即自嘲：「想問你邊忽醜呢？我肥又肥過你，老又老過你，我都咁有信心，𠵱家仲等緊仔溝我架，我唔要咋！」趙慧瑩感觸落淚，多謝肥媽給信心鼓勵。

（即時娛樂）