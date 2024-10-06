九龍城寨之圍城｜賀提名奧斯卡謝票 古天樂預告原班人馬有新搞作 (22:28)

鄭保瑞執導，古天樂（古仔）、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑及黃德斌等主演電影《九龍城寨之圍城》，在全球15個地區上畫，累積的票房已超過9.4億港元，香港的入場人次亦超過169萬。電影稍後將安排在其他10個地區陸續上畫，有望邁向10億票房。電影除叫好叫座，早前更獲得香港電影製片家協會推薦，代表香港提名角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片。

古仔今日聯同林峯、伍允龍、胡子彤、張文傑等到戲院謝票，部份觀眾模仿戲中的角色造型。有女觀眾高舉寫有「娶我」字牌向胡子彤示愛，合照時胡子彤一臉尷尬又怕醜。有來自上海的觀眾帶禮物提前向10月生日的古天樂祝賀；又有粉絲想請古仔一齊跳唱《今期流行》，但古仔笑而不語只在旁觀看。

古仔對於《九龍城寨之圍城》能代表香港出戰奧斯卡感到好開心，但要爭入入圍要經過多輪投票，希望電影能殺入最後5強。他謝票時預告拍前傳和終章外，正計劃有新搞作，他保持神秘說應該會由《城寨》大部份原班人馬參與演出，都有些打戲，但不用打得太勁，詳情遲些公布。談到他拒絕與觀眾現場跳唱《今期流行》，他笑言不要搞這些，有機會開演唱會才考慮一齊跳。如果全球有10億票房會不會肯跳？他開玩笑說：「咁就求神拜佛唔好過！」

古仔10月21日生日，正日會放假陪家人，亦會辦粉絲聚會慶祝。他認同電影有好成績，是今年最好的生日禮物之一。他開心《城寨》能愈行愈遠，去到不同地方，對這部電影是一種肯定，對香港電影界是好大鼓舞。他經常都講，每部戲都有自己的命運，好多事是命運安排，如有機會入圍奧斯卡，好希望有機會能代表香港獲獎。

「城寨四子」林峯、胡子彤、張文傑出席，劉俊謙因拍戲末能出席。胡子彤被女粉絲當眾表白，他指之前有人要求他做男朋友，今次更要娶妻，笑指觀眾表現愈來愈進取。他獲粉絲欣賞感開心，感激大家對電影的支持，稍後出新歌作為回饋。

林峯對《城寨》提名角逐奧斯卡保平常心看待，他表示作為演員已盡力做出好作品，多謝觀眾支持，期望可以衝出香港。古天樂預告有新搞作，3子均表示未收通知，指件事好神秘，可能得古仔知。他們一直有操練身形以備隨時拍戲需要，林峯說演唱會後有繼續操弗體能。

（即時娛樂）