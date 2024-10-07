秋季日劇｜菜菜緒化身廢柴白領 藤原龍也廣瀨愛麗絲 聯手解決不思議事件 (13:27)

全新一季秋季日劇即將上線，劇種包羅萬有：由藤原龍也主理的解謎劇目《全領域異常解決室》、菜菜緒擔正的職場喜劇《無能之鷹》和青春穿越劇《被未來的我突襲了!?》，觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」緊貼進度。

《被未來的我突襲了!?》10月7日首播

由綱啓永及「乃木坂46」成員久保史緒里主演的深夜短劇《被未來的我突襲了!?》，講述市政府職員五十嵐頼人（綱啓永飾）為人謹慎，正當他在人生中最不能失敗的一天，向女友筒井凜（久保史緒里飾）求婚之際，竟被神秘大叔怒潑紅酒！面前這位陌生大叔，不但自稱是30年後的頼人，更大膽指出：「如果不取消求婚，你將會過著充滿失敗的人生！」頼人將如何解決眼前鬧劇？

去年久保史緒里主演大河劇《怎樣辦家康》後人氣急升，更被粉絲評為「乃木坂46」的演技擔當！談到首度主演深夜劇，她感到期待又興奮。

《全領域異常解決室》10月9日首播

由藤原龍也和廣瀨愛麗絲主演的全新秋季日劇《全領域異常解決室》，講述世界上最古老的調查機構「全領域異常解決室」（簡稱「全決」），致力解決無法用科學解釋的超自然異常案件，某天警察雨野小夢（廣瀨愛麗絲飾）被調任至「全決」，協助代理室長興玉雅（藤原龍也飾）解決各種不思議事件！

藤原龍也和廣瀨愛麗絲今次首度拍檔，廣瀨希望與拍檔成為好兄弟：「我想和藤原成為好兄弟，和他一起工作讓我感到安心。」她又透露本身熱衷超自然現象和神秘學，收到劇本後感興奮，也忍不住一直閱讀；提到她將會在劇中獻舞，她笑言是人生中巨大挑戰：「這是我煩惱的事，因為我根本不會跳舞，但是我會打醒精神努力練習的。」

《無能之鷹》10月11日開播

改編同名人氣漫畫，由菜菜緒、鹽野瑛久和井浦新主演的爆笑職場日劇《無能之鷹》，講述鷹野爪子（菜菜緒飾）是一個外表聰明知性、內裏徹底無能的白領，儘管她在面試時憑自身的「能幹光環」一舉入職，但是她連電腦開機和複印文件都不會！鷹野的同期鶸田道人（鹽野瑛久飾）則完全相反，看似無能的他，實則十分能幹，這樣的他被迫成為鷹野的拍檔，開啟極其不幸的職場生活。

首次主演朝日連續劇的菜菜緒透露，《無能之鷹》是一部能讓觀眾放鬆心情的爽劇：「我們目前正在努力拍攝，我認為這是今年秋季日劇中，最能讓人發笑的劇集！首先原作是一部前所未有的職場喜劇，女主角鷹野由始至終都是這麼無能，風格新穎，我也榮幸能夠主演嶄新的職場喜劇。」

（即時娛樂）