陳奐仁開騷興之所致嘗美酒 即興教觀眾欣賞爵士樂 (15:38)

陳奐仁伙Ted Lo（右上圖），獻上一個集合聽覺、視覺及味覺享受的音樂盛宴。（大會提供）

《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》前晚（5日）假座東蒲胡李名靜體育館舉行，陳奐仁（Hanjin）伙香港爵士音樂教父之稱的爵士鋼琴家Ted Lo，獻上一個集合聽覺、視覺及味覺享受的音樂盛宴，吸引了陳爽與老公，還有新世代歌手捧場，包括：黃洛妍、陳晉軒、《中年好聲音》黃軍棠等。

為慶祝Hanjin在15年前成功推出首張爵士大碟《Raw Jazz》大碟，當晚演出全場爆滿，一眾爵士樂愛好者，反應熱烈。觀眾跟隨Hanjin的「教學」欣賞爵士樂，再配合伴隨音樂揮手、尖叫、和唱，又亮起手機燈營造一片星海，氣氛浪漫。

音樂會開始時，Ted Lo先演奏4年前創作的樂曲，為音樂會揭序幕。接着身穿禮服的Hanjin獻唱一曲《I've got you under my skin》，並解釋今次舉行音樂會因由：「多謝大家出席，冇你哋冇今（前）晚嘅演出。今（前）晚係我出Raw Jazz大碟15周年，15年一眨眼就過。」

Hanjin與觀眾互動，令觀眾相當投入，他又特別講解聽爵士樂應有的反應，向觀眾「教學」。他笑說：「唔明唔緊要，有人拍掌跟住拍就得，你哋可以尖叫，你哋舉高隻手跟住節奏揮。」

演唱會開騷前，觀眾可品嘗美酒，Hanjin演出期間問觀眾：「有冇人未飲？」有觀眾大叫未飲。Hanjin笑說：「未飲係因為要揸車啫！poor guy。」全場大笑。到演唱會中段，Hanjin興之所致，亦飲了一杯，他說：「我知道唱歌唔啱做呢件事！」之後他走到台下與觀眾握手、合照，並唱出《Fly me to the moon》，與女觀眾握手時更紳士地輕吻對方手背，又感謝地擁抱年長男樂迷。

Encore環節，Hanjin獻唱Jazz版的《沒時間準備》。此時。他再向觀眾Encore教學，指當年徐小鳳說過完美Encore，是謝幕後他們回到後台，觀眾齊聲大叫encore，歌手就感動地再出場，並唱出觀眾喜歡的歌曲。他笑說：「不如我哋試一次！」觀眾歡呼和應，並配合完成理想encore環節。

Hanjin再出場時感動扮喊說：「多謝大家，我好感動。你哋真係好愛我。」還遞紙巾給Ted Lo扮感動喊，笑爆全場，說罷唱出《愛是懷疑》，與觀眾大合唱。最後，Hanjin二度encore，唱出《We've Only Just Begun》，並承諾觀眾，盼明年再以爵士樂模式跟大家見面。

久未露面的陳爽與老公拍拖捧場，陳爽表示本身愛聽爵士樂，與老公在家中邊聽音樂邊飲酒。但她指自己只是淺嘗，酒量不佳，都試過飲醉，笑言自己醉後好搞笑，會不停傻笑。

（即時娛樂）