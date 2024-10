陳奐仁開騷興之所致嘗美酒 即興教觀眾欣賞爵士樂 (15:38)

《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》前晚(5日)假座東蒲胡李名靜體育館舉行,陳奐仁(Hanjin)伙香港爵士音樂教父之稱的爵士鋼琴家Ted Lo,獻上一個集合聽覺、視覺及味覺享受的音樂盛宴,吸引了陳爽與老公,還有新世代歌手捧場,包括:黃洛妍、陳晉軒、《中年好聲音》黃軍棠等。

為慶祝Hanjin在15年前成功推出首張爵士大碟《Raw Jazz》大碟,當晚演出全場爆滿,一眾爵士樂愛好者,反應熱烈。觀眾跟隨Hanjin的「教學」欣賞爵士樂,再配合伴隨音樂揮手、尖叫、和唱,又亮起手機燈營造一片星海,氣氛浪漫。

音樂會開始時,Ted Lo先演奏4年前創作的樂曲,為音樂會揭序幕。接着身穿禮服的Hanjin獻唱一曲《I've got you under my skin》,並解釋今次舉行音樂會因由:「多謝大家出席,冇你哋冇今(前)晚嘅演出。今(前)晚係我出Raw Jazz大碟15周年,15年一眨眼就過。」

Hanjin與觀眾互動,令觀眾相當投入,他又特別講解聽爵士樂應有的反應,向觀眾「教學」。他笑說:「唔明唔緊要,有人拍掌跟住拍就得,你哋可以尖叫,你哋舉高隻手跟住節奏揮。」

演唱會開騷前,觀眾可品嘗美酒,Hanjin演出期間問觀眾:「有冇人未飲?」有觀眾大叫未飲。Hanjin笑說:「未飲係因為要揸車啫!poor guy。」全場大笑。到演唱會中段,Hanjin興之所致,亦飲了一杯,他說:「我知道唱歌唔啱做呢件事!」之後他走到台下與觀眾握手、合照,並唱出《Fly me to the moon》,與女觀眾握手時更紳士地輕吻對方手背,又感謝地擁抱年長男樂迷。

Encore環節,Hanjin獻唱Jazz版的《沒時間準備》。此時。他再向觀眾Encore教學,指當年徐小鳳說過完美Encore,是謝幕後他們回到後台,觀眾齊聲大叫encore,歌手就感動地再出場,並唱出觀眾喜歡的歌曲。他笑說:「不如我哋試一次!」觀眾歡呼和應,並配合完成理想encore環節。

Hanjin再出場時感動扮喊說:「多謝大家,我好感動。你哋真係好愛我。」還遞紙巾給Ted Lo扮感動喊,笑爆全場,說罷唱出《愛是懷疑》,與觀眾大合唱。最後,Hanjin二度encore,唱出《We've Only Just Begun》,並承諾觀眾,盼明年再以爵士樂模式跟大家見面。

久未露面的陳爽與老公拍拖捧場,陳爽表示本身愛聽爵士樂,與老公在家中邊聽音樂邊飲酒。但她指自己只是淺嘗,酒量不佳,都試過飲醉,笑言自己醉後好搞笑,會不停傻笑。

(即時娛樂)