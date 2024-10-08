ViuTV節目巡禮｜明年推出8部新劇 謝君豪杜琪峯監製作品 (19:18)

ViuTV今天（8日）於灣仔會展舉行《2025節目巡禮》，出席藝人有MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、黃浩然、周家怡、謝君豪、黃德斌、余香凝、蒙嘉慧、廖子妤、柯煒林、石修、劉江、陳湛文、麥沛東、楊安妮及許寶恆等。MIRROR壓軸出場跳唱新團歌《Hunt You Down》，掀起高潮。

ViuTV在活動上公布明年推出8齣新劇，包括姜濤、邱士縉（Stanley）及郭嘉駿（193）主演，改編自同名韓劇的《無用的謊言》；黃浩然與周家怡主演的《翻盤下半場》；石修、劉江、張雷、陳湛文等合演的《老是常出現》；王智德、麥沛東等主演的《社畜再培訓先導計劃》；邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、林宣妤等主演的《哪一天我們會紅》；謝君豪主演兼監製，聯同呂爵安（Edan）、廖子妤及何啟華（Dee）等演出的《光明大押》；余香凝、黃德斌、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）、沈貞巧（Gao）等合演的《麻甩媽咪》。杜琪峯、游乃海、朱淑儀將合作監製劇集《三命》。《三命》是一個橫跨60年，一個人擁有3條截然不同人生道路的故事。

姜濤表示他在《無用的謊言》飾演作曲家︰「角色同我唔似，因為我唔識作曲，但角色因過去感情經歷，出街要戴口罩，跟我平時戴口罩出街就相似。」193稱其角色要爛面及患白內障，負責追殺姜濤，很大挑戰。Stanley爆姜濤拍攝時有很多花名︰「工作人員驚大嗌姜濤埋位，會惹來粉絲圍觀，所以用『感恩、快啲啦』嚟代表。」

（即時娛樂）