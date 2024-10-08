MIRROR日內拍新團綜 陳瑞輝稱與女友感情穩定 姜濤自認最食得 (20:17)

MIRROR今天（8日）出席ViuTV《2025節目巡禮》時受訪，稱日內會開工拍攝廚藝比拼節目《MIRROR Chef》。隊長楊樂文（Lokman）表示節目組十分神秘，他們仍未知拍攝形式。眾成員讚江𤒹生（AK）廚藝了得，煮意粉好好味。姜濤就自認最食得，愛吃兄弟煮的食物。談到被發現在街上觀看《中年好聲音》涂家堯唱歌，他說︰「覺得他唱歌好聽。走得急？因為真的到了時間要離開。我覺得最重要是大家都支持香港歌手﹗」姜濤被問到請假飛台灣，未有擔任幾位MIRROR隊友與COLLAR部分成員合作的音樂會嘉賓時，稱此行公私兩忙。談到他在社交平台上載刮痧相，姜濤強調沒有病，只是定期作身體保養。盧瀚霆說︰「我們常跳舞，容易受傷。我腰有事，也做拔罐。」

緋聞女友林明禎推出新歌《On Cloud Nine》，歌名意思涉求婚惹人遐想，呂爵安（Edan）說︰「沒聽過，也沒有給意見。她的歌曲已出？」對於羅家英讚他口才好，看好他能追求林明禎成功，Edan說︰「他比我叻，追到阿姐（汪明荃）。」陳瑞輝（Frankie）早前捲入圈外女友的黑歷史風波，引起軒然大波，他稱兩人感情穩定，但自己目前集中火力做好工作先。陳卓賢（Ian）傳將舉行Part 2演唱會，他說未有確實消息。對於房屋署長羅淑佩近日轉為支持周吉佩，他說︰「都是想有更多人支持香港歌手。」

（即時娛樂）