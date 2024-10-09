黎明出新歌《七十二變》 化身包租婆鼬太知燈神拍MV (15:28)

黎明在新歌《七十二變》的MV中，化身成《破壞之王》中的斷水流大師兄。（YouTube片段截圖）

黎明在新歌《七十二變》的MV中，化身《賭神3之少年賭神》的高傲。（YouTube片段截圖）

取材自中國四大名著之一《西遊記》的內地動作角色扮演單機遊戲《黑神話：悟空》（下稱︰《悟空》），今年8月上架後全球熱賣，截至9月初的銷售量已達1810萬份，廣受海內外好評，更有娛樂企業考慮改編成電影及短劇。黎明（Leon）食正《悟空》熱潮，今天（9日）推出新歌《七十二變》，向來予人正經形象的他更在MV裏大放笑彈，化身成動漫《火影忍者》角色「鼬太知」、湯漢斯（Tom Hanks）於電影《劫後重生》中的角色「Chuck」、電影《功夫》裏的包租婆、《阿拉丁》的燈神、《破壞之王》中的斷水流大師兄、《賭神3之少年賭神》的高傲等。

黎明在facebook留言︰「秋風起！巴BQ！咪着涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌之黑話題：『七十二變』。」新歌《七十二變》由WE5作曲、林日曦作詞，何丙監製及與WE5聯合編曲。林日曦在社交平台分享多張黎明在MV裏的變身照片，他說︰「我份人自問已經算喪，但黎喪明，永遠身處另一個維度，邊有人個MV咁樣樣㗎...」

《七十二變》歌詞︰

我要變鼬太知操弄火焰

嚴寒時期讓你可以取暖

如前⾏全是怪蟲由我化⾝

哥斯拉給踩扁

世界太過沉悶⽽無法改變

為你去變做技安落⼒去表演

哪怕你誤上荒島急需湯漢斯

我盡⼒客串

⽤盡辦法去變⾝想擠出七⼗⼆類⼈

來為你東奔⻄走解⼀千種困

無論做打⼿、跑腿都永遠配合

⼤量⾓⾊業餘地寄⽣

逐個變⾝想假裝輕鬆⼗項萬能

胡亂試試處理每個難題核⼼

唯求在不可猜測的這個世道

讓你稍安⼼

好比三尖七⾓和圓形相加

就算性格上不匹配可修改它

美冴答應下嫁成全我變有擔當的廣志

撐起這家

⼀天比⼀天更加奇怪天氣

為你去努⼒變格古洛練壯⼿瓜

要信我或有天懂出龜波氣功

與現實對打

⽤盡辦法去變⾝想擠出七⼗⼆類⼈

來為你東奔⻄走解⼀千種困

無論做打⼿、跑腿都永遠配合

⼤量⾓⾊業餘地寄⽣

逐個變⾝想假裝輕鬆⼗項萬能

胡亂試試處理每個難題核⼼

⼈物設定帥氣但⾒諒我現實裏⼿會震

盡善盡美我⾄少想擠出七⼗⼆類⼈

來負責開⾞、捉蚊、執枱跟搬櫈

無論做沙包、攬枕都痛快上陣

熟讀秘笈聚神練結⼿印

讓我變⼩軍踩單⾞⼀直慢慢⾏

途上那⾸經典歌我從頭再哼

微風撲⾯載你蕩到舊宇宙沒有需要再

逼迫出更多分⾝

（即時娛樂）