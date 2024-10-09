美食新聞報道｜陳凱琳嗜吃叉燒及冬甩 蔡景行模仿鄭嘉穎潛力圖 (19:18)

由倪嘉雯、黃嘉雯、王嘉慧、廖慧儀、伍倩彤、蔡景行（行仔）和范莎莎主持的飲食節目《美食新聞報道》，明晚（10日）「星級飯腳」是陳凱琳（Grace），她近年向KOL界發展，憑正面形象加上媽媽身分，擁有逾78萬followers，獲不少廣告商支持。

Grace跟不少藝人拍片互動，最新的有龔嘉欣的「靚女撞衫」短片，之前亦跟梁詠琪（Gigi）為一間童裝店做推廣。今次Grace跟行仔一見如故，拍完節目後即邀請對方合作拍片。

他們的短片長約30秒，故事情節大玩韓劇男女主角在超市邂逅。劇情講述行仔多次在Grace購物地方出現，還懶有型為對方取貨。臨尾一刻終於反高潮，被Grace怒嗆︰「你好喇喎，我唔夠高咩？我唔識攞？」非常抵死。

Grace自言是狂熱「冬甩控」及「叉燒控」，她透露假如人生只可吃一款食物，一定是叉燒。今次她推介2間截然不同風味的店舖，先是位於中環區；她認為最好味的冬甩店，推介了煉奶味及斑蘭椰子味兩款冬甩，當年她專登選了斑蘭味做結婚蛋糕。另一間位於上環茶餐廳的叉燒是Grace至愛，她講出「食極唔肥」秘密︰「因為我有3個仔，都好活躍成日跑嚟跑去，真係唔係講笑，淨係追住佢哋，已經有排喼弗。」

行仔跟Grace談得非常投契，在節目開始的短片，他卻不忘「照顧」對方老公鄭嘉穎。他先是大玩嘉穎在劇集《鐵馬尋橋》的潛力圖，又模仿他為某快餐連鎖店拍的廣告。行仔接受訪問時笑言不擔心嘉穎會嬲︰「唔驚啦，我好鍾意嘉穎，如果咁就可以引到本尊。我仲開心。」

（即時娛樂）