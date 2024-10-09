黃寅燁鄭彩娟裴賢聖合演《重組家庭》 兄妹驚變三角戀？ (22:00)

韓劇《重組家庭》講述3個沒有血緣關係的金山河（黃寅燁飾）、尹珠媛（鄭彩娟飾）和姜海俊（裴賢聖飾），因為各自的家庭變故，成為了彼此新的家人。（大會提供）

改編自內地劇《以家人之名》，由黃寅燁、鄭彩娟和裴賢聖合演的韓劇《重組家庭》今晚（9日）首播，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集進度。

韓劇《重組家庭》講述3個沒有血緣關係的金山河（黃寅燁飾）、尹珠媛（鄭彩娟飾）和姜海俊（裴賢聖飾），因為各自的家庭變故，成為了彼此新的家人；10年後，兄妹3人再相遇，展開一段青春羅曼史。《重組家庭》原作《以家人之名》於2020年播出後熱爆，3位主演譚松韻、宋威龍和張新成亦人氣急升，成為炙手可熱的影視新貴。

繼《重回18歲》、《女神降臨》和《魔幻之音》後，33歲的黃寅燁再穿校服拍劇，今次他飾演「大哥」金山河（原角色凌宵），角色不但擁有令人羨慕的帥氣外表，也是模範學生，但是因為某些童年經歷，使他和父親金大旭（崔武成飾）保持微妙關係。

談到選擇《重組家庭》作為闊別2年的回歸作，黃寅燁認為家庭題材是重大因素：「就像標題一樣，角色互相擁抱、安慰、治癒的故事，對我來說很有吸引力；而我飾演的金山河，雖然外表冷酷，但是內心溫暖細膩，他是重視行動多於言語的人，我嘗試用眼神做戲。為了與角色100%同步，我付出了很多努力，我希望至少能夠在熒幕上呈現出90%，因為我很喜歡這個角色。」

男神接班人裴賢聖在劇中演金山河的「弟弟」姜海俊（原角色賀子秋），年幼的海俊被尹珠媛的父親收養後，一直比任何人努力生活，裴賢聖形容角色是「人間能量飲品」：「他總是帶著燦爛笑容，為周圍的人帶來清爽和明亮能量！我想好好的表現出外表光鮮亮麗，但內心痛苦的角色，我刻意展示出更陽光一面，但是我認為海俊愈正向，觀眾就會覺得他愈可憐。」

（即時娛樂）