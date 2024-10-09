劉美娟認拍拖一日 張崇德即求婚 漢陽爆好友婚前守身如玉 (22:47)

劉美娟接受由漢陽主持的新城節目《詩歌有Guide》錄音訪問，與張崇德結婚20多年的劉美娟，在節目上分享跟崇德的相識經過，又大爆跟對方拍拖僅一天，崇德便向自己求婚，2人在同年年底拉埋天窗，而漢陽擔任伴郎，可見漢陽跟崇德和劉美娟的友誼深厚。

漢陽在節目上笑指當年覺得劉美娟和張崇德「大纜都扯唔埋」，但2人相當合拍，婚後至今仍恩愛，劉美娟說：「我同崇德都覺得係大纜都扯唔埋，我係演員，佢係唱歌，真係冇諗過，但好感恩，當初我有個拍拖超過10年嘅男朋友，分手後認識崇德，但唔係我主動去認識，我要視為結婚對象先會去開始，之後祈禱同神講要畀我就畀我。」

張崇德在劉美娟的生命中出現了多年，雙方既是「藝人之家」成員，又結伴拍攝福音節目，她說：「有一日突然有個感覺，呢個人就係你將來結婚對象，而佢都有好強烈感覺，呢個就係你將來妻子，到佢表白，話聽到呢個聲音，我話其實我都聽到，咁大家就好開心，我哋2000年12月31日開始，佢2001年1月1日同我求婚，只係隔咗1日，佢話好似太快，我話都唔係，仲嘥咩時間，咁我哋嗰年年尾11月就結婚。」

漢陽還踢爆崇德在婚前守身如玉，他說：「佢係我認識嘅基督徒中，最虔誠一個，佢要真係老婆先至會做結婚嗰件事，好乖仔。」劉美娟即說：「時下年輕人都係，唔好心急，婚姻唔係搵一個合適嘅人，而係去做一個合適嘅人，即係要付出同埋愛。」

劉美娟1985年參加無綫健美小姐競選獲得季軍入行，參選期間，外界形容她是已故藝人翁美玲的翻版，她說：「我都收到好多佢嘅影迷寫嘅信，佢哋覺我填補咗佢哋（心靈），我都好感恩嗰刻做到呢樣嘢。」

（即時娛樂）