馮允謙開騷向未婚妻示愛 Marf@COLLAR性感登場 (17:14)

馮允謙(Jay Fung)請來Marf擔任演出嘉賓,Marf性感現身,兩人合唱歌曲《All That I Want》。(大會提供 / 明報製圖)

馮允謙(Jay Fung)時隔1年半再踏紅館舞台,昨晚(9日)舉行首場《the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024》。Jay Fung配戴超過230萬元的名牌頸鏈及戒指,穿上閃片牛仔出場,自彈自唱《尋找隱世巨聲》、《A New Day》和《入場人士注意》為個唱揭開序幕。他說︰「真係好開心同感恩,相隔年半可以再開騷。坦白講,我開騷前有啲擔憂,啲飛賣唔賣得好?又驚唔夠新作品畀大家聽,所以喺去年演唱會後至今共創作咗10首新歌。全靠大家支持,我先至能夠咁努力創造新歌﹗」

Jay的父母、兄弟、未婚妻Crystal、鄭伊健、梁釗峰、黃淑蔓、劉沛蘅、徐㴓喬、陳毅燊(ANSONBEAN)和女友張天穎、吳浩康及胡鴻鈞等現身捧場。Jay 獻唱歌曲《Preciously Mine》時當眾向坐第一行的未婚妻Crystal示愛,指着她唱出「love you」,惹來全場尖叫﹗COLLAR成員邱彥筒(Marf)以表演嘉賓身分現身,穿上大露背及低胸裝的她與偶像合唱《All That I Want》。Jay表示早在Marf參加選秀節目時,已十分欣賞她,因此創作出《All That I Want》,沒想到歌曲在完成後兩年才面世。Jay透露最近為Marf再寫新歌《心好細》,他更即場為Marf宣傳新歌。

Jay演出期間感性地說︰「因為有好多騷,你哋未必一定要睇我,多謝你哋選擇支持我。呢個世界變得好快,時間又過得好快,但我會記住呢個Moment。我唔知幾時再有機會開演唱會,希望好快再見到你哋。」演唱會尾聲,他表示今次演唱會的主題是「人生之歌」,因此唱出自己的作品和喜愛的歌,希望自己的歌也可成為別人的人生之歌。Jay說︰「希望我嘅歌可以陪伴大家,成為你哋嘅力量,開開心心離場,而你哋亦畀咗個好有紀念價值嘅回憶我。」

(即時娛樂)